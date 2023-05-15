Скандалы: Суд над судьями

Алтайского судью Городова приговорили к 13 годам заключения, но это решение не устроило ни обвиняемого, ни прокурора

С 2010 по 2017 год этот «вершитель судеб» за нужные вердикты принимал подарки от предпринимателя по фамилии Долгов – предполагаемого представителя криминального семейства, специализирующегося на судах. Известно, что с последними повязаны и другие работники арбитража, а деятельность «решал» может вполне ещё продолжаться.

Срок никому не понравился

Приговор в отношении судьи арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова будет рассмотрен в апелляционной инстанции. Согласно карточке дела на сайте Центрального районного суда Барнаула, соответствующее заявление подали обе стороны процесса – и прокуратура, и адвокаты подсудимого.

Дата рассмотрения дела не указана, но известно, что до 5 мая заявители должны были устранить недостатки в поданных документах.

10 апреля нынешнего года тот же суд приговорил Городова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 30 миллионов рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти на срок 10 лет.

Судья был признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.4, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает прокуратура.

Согласно решению суда признано, что Городов в обмен на деньги и имущество по находящимся у него в производстве делам о банкротстве юридических и физических лиц принимал в интересах одной из сторон выгодные им решения. Нарушения продолжались с мая 2010 года по январь 2017 года. В результате, как сообщает сайт Генпрокуратуры, судья получил около 4,5 миллионов рублей, а также приобрел дорогостоящий автомобиль по заниженной цене на сумму более 350 тысяч рублей.

Суд конфисковал в доход государства денежные средства, равные сумме взяток.

Есть, что возразить

Впрочем, многие подробности могут стать известны в ходе заседаний апелляционного суда – ведь защите не было смысла подавать жалобу, если бы у нее не было припасено дополнительных аргументов. И главный из них можно можно спрогнозировать уже сейчас – нигде в материалах прокуратуры не сказано, что Городов был взят с поличным хотя бы по одному из инкриминируемых эпизодов. Все строится на показаниях человека, который уже несколько лет сидит в колонии по другому делу.

«В данном уголовном деле налицо процессуальный терроризм. На протяжении трех лет из меня выдавливали признательные показания, чтобы я сознался в том, чего в принципе не существует», – заявил Городов в своем последнем слове.

Неопределенность исхода дела понимают и на официальном месте работы осужденного. Согласно данным официального сайта арбитражного суда Алтайского края, Городов не был уволен – его полномочия были лишь приостановлены решением квалификационной коллегии судей в сентябре 2020 года.

Счет на миллионы

Преступления, которые инкриминируются Городову, выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, а его расследованием занимались сотрудники регионального следственного управления СК. Согласно данным СК, еще в 2010 году Городов впервые получил взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120 от гражданина по фамилии Долгов за общее покровительство по делам о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица . Согласно картотеке арбитражных дел, в производстве этого судьи действительно в указанном году есть одно дело, где в списке заявителей значится ИП Долгов В.Н. – о банкротстве «ЖКХ-Водоснабжение», р.п. Благовещенка Алтайского края. Предприятие тогда было признано банкротом из-за долга в 2,8 миллиона рублей.

Согласно информации Seldon Basis, в указанном населенном пункте зарегистрирован индивидуальный предприниматель Долгов Виктор Николаевич, специализирующийся на управлении недвижимостью. Однако в его отношении не указано каких либо претензий со стороны правоохранительных органов, обеспечительных мер или заблокированных счетов.

Следующие эпизоды дела Городова относятся к 2016-2017 годам, когда судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт в интересах Долгова, получив в сумме 2 миллиона рублей. Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, что является особо крупным размером. И в этот период в арбитражных делах появляется однофамилец вышеуказанного предпринимателя – Долгов Алексей Борисович, совладелец также зарегистрированного в Алтайском крае ООО «Вита МТ», которая специализировалась на страховой деятельности, а сегодня проходит процедуру банкротства. Человек с таким именем фигурирует в деле о завершении конкурсного производства на ООО «Сибирь Звезда» – иск был судом удовлетворен и обжалования в высших инстанциях не дали результата. По данным Legal Report, именно Алексей Долгов и является тем фигурантом дела, по которому все же осудили Городова.

Впрочем, список тезок все еще не закончен. В деле против УФНС и ОАО «Цемент», где также председательствовал Городов, представителем третьих лиц выступал некто Долгов Антон Алексеевич. Трудно отделаться от впечатления, что на протяжении десятилетия в Алтайском крае действовала настоящая преступная семья, решавшая вопросы в судах. И хотя один из них все же был привлечен к ответственности по другому делу, остальные вполне могут продолжать свою деятельность и сегодня.

Не первый судья

Алексей Городов – не первый представитель арбитражного суда Алтайского края, пойманный на коррупции, в которой фигурирует фамилия Долгова. Еще в 2020 году по аналогичным обвинениям был признан виновным и осужден на 7 лет лишения свободы Владислав Колесников. Речь шла об иске неназванного юрлица к Межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю о признании недействительными у требованием признать недействительными доначисления по НДФЛ и штраф.

«В мае 2017 года юрист, представлявший интересы Общества предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки в виде денег судье Колесникову за вынесение им решения в пользу Общества. Долгов, в свою очередь, обратился к судье Тэрри также выступить посредником в передаче взятки за определенное денежное вознаграждение. Согласившись, судья Тэрри (Руслан — ред.) предложил своему коллеге Колесникову 800 тысяч рублей в качестве взятки за принятие судебного акта о признании недействительными решений ИФНС, на что получил согласие», – сообщает СК.

Долгов получил за свои услуги тогда 1,5 миллиона рублей, Руслан Тэрри – 700 тысяч рублей. А позднее, в 2019 году оба получили наказания в размере 4 лет лишения свободы плюс штраф 75 миллионов рублей и 7 лет лишения свободы и штраф 30 миллионов рублей соответственно.

Суммы растут

Известно, что несмотря на старания правоохранительных органов, средний размер взятки в Алтайском крае. По итогам 2022 года он поставил рекорд – 242,4 тысячи рублей. Всего зарегистрировано 84 эпизода с общим размером незаконного денежного вознаграждения в 20,4 миллиона рублей.

Среднестатистический коррупционер в регионе – это мужчина 30-49 лет, чаще всего работающий в органах внутренних дел, чуть реже – во ФСИН, органах исполнительной власти региона или местного самоуправления.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”