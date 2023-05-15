Грузия вводит выездные визы для граждан, отправляющихся в Россию

Президент

Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении обязательного получения

выездных виз для граждан, планирующих покинуть территорию государства через

границу с Россией. По её словам, такие меры необходимы для защиты гражданских

свобод грузин.

«Свободный

человек не может вот так взять и захотеть выехать в Россию, – говорит лидер Грузии. – Туда едут только рабы и иноагенты. Нужно защитить наше свободное и

демократическое общество от подобных индивидов, ограничив как следует их права.

Выездные визы, учёт по месту регистрации, проверки у участкового – всё это, к

сожалению, необходимо для сохранения свободы здоровой части общества».

Выдавать

выездные визы будет министерство внутренних дел, пояснила Зурабишвили. Для получения

документа необходимо прийти к участковому полицейскому по месту регистрации и

пройти ряд тестов, подтверждающих благонадёжность. Также соискатели выездной

визы должны будут подписывать документ о признании Абхазии и Южной Осетии

частью суверенной территории Грузии. Как говорят грузины, у которых уже

получилось получить выездную визу, чиновники охотнее выдают её, если у них в

заложниках остается малолетний ребёнок или супруга выезжающего.

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