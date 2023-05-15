 

Грузия вводит выездные визы для граждан, отправляющихся в Россию

15.05.2023, 17:13, Разное
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Президент
Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении обязательного получения
выездных виз для граждан, планирующих покинуть территорию государства через
границу с Россией. По её словам, такие меры необходимы для защиты гражданских
свобод грузин.

«Свободный
человек не может вот так взять и захотеть выехать в Россию, – говорит лидер Грузии. – Туда едут только рабы и иноагенты. Нужно защитить наше свободное и
демократическое общество от подобных индивидов, ограничив как следует их права.
Выездные визы, учёт по месту регистрации, проверки у участкового – всё это, к
сожалению, необходимо для сохранения свободы здоровой части общества».

Выдавать
выездные визы будет министерство внутренних дел, пояснила Зурабишвили. Для получения
документа необходимо прийти к участковому полицейскому по месту регистрации и
пройти ряд тестов, подтверждающих благонадёжность. Также соискатели выездной
визы должны будут подписывать документ о признании Абхазии и Южной Осетии
частью суверенной территории Грузии. Как говорят грузины, у которых уже
получилось получить выездную визу, чиновники охотнее выдают её, если у них в
заложниках остается малолетний ребёнок или супруга выезжающего.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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