 

Вместо “Евровидения”: Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой

15.05.2023, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скандальный творческий деятель Стас Барецкий крайне возмущен враждебным настроем активистов музыкального конкурса “Евровидение” по отношению к России. Раздумывая, как бы отомстить русофобам за их демонстративные деяния и композиции, мужчина решил устроить альтернативный конкурс “Русовидение”, причем не абы где, а в семейном гнездышке Аллы Пугачевой.

Инициатор готов развернуть этим летом в деревне Грязь новаторский песенный конкурс, где выступят отечественные артисты, в том числе непрофессиональные, и исполнители из дружественных стран. Проект по задумке автора займет в стране нишу вместо нашумевшего “Евровидения”.

Мужчина объяснил, чем его привлекает именно замок Примадонны в качестве локации для музыкального поединка. “Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку”, — цитирует артиста Пятый канал. При этом продюсер умолчал о реакции певицы на этот счет, хотя Алла Пугачева, справедливости ради, должна иметь право голоса.

Напомним, по словам Стаса Барецкого, исполнительница хита “Старинные часы” продала ему свою семейную недвижимость в деревне Грязь. Ранее культурный деятель заявлял о желании организовать в замке крематорий, а Алла Пугачева якобы не поддержала его “похоронную” идею.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / США пообещали дать РФ «быстрый, жесткий и единый ответ»

28.05.21 / Ляшко обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин сотрудничество по поставкам и собственному производству вакцин

27.04.21 / В мире: Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию

16.03.22 / Стоимость нефти Brent превысила 101 доллар

13.10.20 / Попова сочла бессмысленным блокирование экономики из-за коронавируса

26.02.21 / В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади

17.11.22 / Представитель ООН выразил готовность способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

26.07.21 / Гривна продолжает расти в цене относительно евро и доллара

06.04.23 / В Москве не хватает видовых квартир

22.03.21 / Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика