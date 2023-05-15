От влажных салфеток до горячей воды: ошибки при мытье лица, которых нужно избегать

Мытье лица кажется простым делом, но вместе с тем это именно то, где большинство людей совершает грубые ошибки. Слишком частое или редкое умывание, использование агрессивных моющих средств – все это приводит к тому, что кожа раздражается, воспаляется и вам предстоит справляться с неприятными последствиями, которые можно было бы предотвратить. Ошибки при мытье лица могут в конечном итоге повлиять в целом на ваш образ, поэтому избегайте их. Давайте разберем самые распространенные.

Анализируем свой подход к гигиене

Мы настолько привыкаем каждый день начинать с умывания, что действуем, не задумываясь. Привычное средство используется годами, даже если оно воздействует на кожу не лучшим образом или ее потребности с возрастом изменились. И этому есть вполне логичные объяснения.

Мытье лица – это то, что вы делаете каждый день, и вам не нужно прилагать много усилий. Для многих это отличный способ проснуться после ночного сна. Поэтому больше внимания уделяется пробуждающему эффекту, чем самой процедуре очищения и тонизирования кожи. Стоит ли удивляться, что при неправильном мытье лица у вас могут появиться покраснения, сухость или высыпания. Дело не только в использовании правильных средств по уходу за кожей, но и в том, как вы моете лицо и как часто вы это делаете. Давайте узнаем, что дерматологи могут сказать об ошибках при мытье лица, которые, как правило, совершают женщины.

На самом деле есть хороший способ избежать любых возможных ошибок. Уже догадались? Конечно, обратиться к профессиональному дерматологу и заручиться его помощью. Специалист определит тип кожи, соотнесет ее с индивидуальными особенностями и финансовыми возможностями. Благодаря этому он выберет именно те средства для ухода, которые поддерживают идеальное состояние кожи и минимизируют риск развитие нежелательных эффектов. Но вернемся к ошибкам при умывании, с которыми сталкивается большинство людей.

Распространенные ошибки при мытье лица

Вы можете очищать лицо один раз утром и один раз вечером. Но дерматологи говорят, что этого недостаточно. Если вы находитесь на улице, то на кожу садится пыль, поэтому, возможно, вам придется умыться в третий раз, чтобы удалить всю грязь и дать порам дышать. Мытье лица чаще трех раз в день, даже если у вас жирная кожа, будет излишним, так как приводит к нарушению водного баланса. Это также нарушит защитный слой кожи, делая ее более чувствительной. А следовательно, вместо уменьшения количества высыпаний вы будете наблюдать только их увеличение. Помимо частоты мытья можно отметить и еще ряд ошибок, которых следует избегать.

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Использование горячей воды

Горячая вода может лишить кожу ее естественного увлажнения и вызвать сухость, раздражение и покраснение. Во время мытья лица лучше использовать чуть теплую или прохладную воду. Это еще более актуально потому, что прохладная вода помогает быстрее проснуться, так что процедура станет незаменимой утром. И наконец, криоэффект тоже никто не отменял. Прохладная вода сужает поры, придает тонус вашей коже, что и повышает уверенность в себе.

Использование влажных салфеток

Влажные салфетки часто содержат химические вещества, такие как консерванты, ароматизаторы и поверхностно-активные вещества, которые могут вызывать раздражение кожи. У вас может возникнуть раздражение и дискомфорт, если вы используете влажные салфетки не только в экстренных случаях, но и в качестве вечерней или утренней гигиенической процедуры. Кроме того, хотя влажные салфетки могут обеспечить временное ощущение чистоты, они не способны эффективно удалять всю грязь с кожи. В конечном счете ваши поры могут забиться и потенциально привести к высыпаниям. Дерматологи рекомендуют полностью отказаться от влажных салфеток дома, используя их только в крайнем случае, когда вы в дороге и другого варианта нет.

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Использование мыла или другого агрессивного очищающего средства

Мыло хорошо для рук и для стирки, но что касается лица, то лучше выбрать более мягкие средства. Использование мыла или слишком жестких или подсушивающих для вашего типа кожи моющих средств может вызвать раздражение, сухость или воспаление. И здесь многие совершают грубую ошибку, стараясь решить проблему частым и интенсивным умыванием с мылом. Отчаявшись, люди даже прибегают к крайним мерам, используя для умывания жесткую щетку и щедро намыливая ее мылом. Это не убережет от высыпаний, поскольку раздраженная и поврежденная кожа не способна отражать атаки бактерий и будет воспаляться снова и снова. Важно выбрать средство для умывания, подходящее для вашего типа кожи, будь то сухая, жирная, комбинированная или чувствительная.

Грязные руки или полотенца

Мытье лица грязными руками или использование не самого свежего полотенца для вытирания лица может привести к попаданию бактерий, грязи и на кожу, что будет способствовать высыпаниям или инфекциям. Всегда обязательно мойте руки, прежде чем прикасаться к лицу, и используйте чистое полотенце или свежую салфетку, чтобы насухо вытереть лицо.

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Как уже говорилось раньше, слишком интенсивное мытье лица скрабом или мочалкой может вызвать микротрещины на коже, что приведет к раздражению, покраснению и повышенной чувствительности. Во время мытья лица лучше использовать мягкие круговые движения ладонями или кончиками пальцев, советуют дерматологи.

Пренебрежение тщательным ополаскиванием лица

Если вы не будете тщательно ополаскивать лицо, на нем могут присутствовать остатки очищающего средства. Это быстро закупорит поры и вызовет раздражение и высыпания. Обязательно тщательно ополосните лицо водой, чтобы удалить все следы вашего очищающего средства. Дерматологи даже предлагают разработать для себя простой ритуал, когда вы сначала умываетесь и ополаскиваете лицо, потом чистите зубы и повторяете ополаскивание. Завершите процедуру тонизированием кожи – и вы готовы отправиться покорять мир.

Слишком частое использование жестких отшелушивающих средств

Отшелушивание кожи важно для удаления омертвевших клеток и очищения пор, но слишком частое использование абразивов может вызвать раздражение и сухость кожи. Рекомендуется проводить пилинг не чаще одного-двух раз в неделю и выбирать щадящий эксфолиант, соответствующий вашему типу кожи.

Еще один важный момент: во время мытья лица женщины часто не обращают внимания на кожу шеи и декольте. Но важно распространить процедуру мытья лица и на эти участки, чтобы сохранить их чистыми и здоровыми. Используйте нежные очищающие и увлажняющие средства на шее и в области декольте и не забудьте нанести солнцезащитный крем, чтобы защитить их от солнечных лучей.

Заключение

Ежедневное очищение – это лишь первый шаг на пути к безупречно красивой коже. Но он же самый важный. На плохо очищенную кожу невозможно ровно нанести макияж, она смотрится тусклой и уставшей даже под тональным кремом. А попытка игнорировать вечернее умывание приводит к тому, что поры моментально начинают забиваться и воспаляться. Чрезмерно частое и интенсивное умывание – это другая крайность, которая тоже не приносит ничего хорошего. И наконец, использование неподходящих, слишком агрессивных средств – это еще одна популярная ошибка, которая легко будет стоить вам красоты и здоровья кожи. Не стоит забывать, что ваша кожа – это не только презентабельный внешний вид, но и здоровье, ведь это самый большой орган нашего организма.