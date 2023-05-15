Под Петербургом построят ад

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Согласно последним новостям, власти Санкт-Петербурга объявили о планах построить необычный туристический аттракцион под землей — «ад», с котлами, серой и чертями. Идея, возможно, звучит зловеще, но организаторы заверяют, что это будет весело и безопасно.

«Мы преобразим подземные пещеры в кипящий котел веселья и развлечений. Здесь будет сера, здесь будут черти, здесь будет все, что можно ожидать от ада, но без реальной угрозы для жизни и здоровья», — заявил глава проекта Сергей Распутин.

В том числе планируется установить серию котлов с искусственным огнем и дымом, которые будут работать на основе безопасных химических реакций. Интерактивные «черти» будут являться аниматрониками, которые будут исполнять различные задачи, чтобы увлечь и развеселить посетителей.

«Мы хотим превратить ад в место, где люди могут расслабиться и повеселиться. Это будет местом для взрослых и детей, где все смогут насладиться уникальной атмосферой и ощутить себя в роли героев фольклорных историй», — добавил Распутин.

Команда также обещает создать «реку из серы», используя безопасные химические соединения, чтобы создать иллюзию «адской реки». Несмотря на то, что будет много серы, организаторы заверяют, что она не будет иметь привычного для нее неприятного запаха.

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