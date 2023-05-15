Скандалы: «Птички» дорогие

Беспилотники требуют миллиардных инвестиций

Минпромторг отправил на межведомственные согласования проект стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, оценив вложения в сферу в 560 млрд рублей (часть инвестиций будут бюджетными). Отечественные разработчики и производители дронов планы властей воспринимают позитивно, но указывают на сохранившиеся административные препоны для использования гражданских дронов и слабую локализацию их производств, что также негативно сказывается и на выпуске беспилотников для нужд специальной военной операции.

Вопрос о развитии беспилотной авиации в декабре 2022 года поставил президент России Владимир Путин, дав соответствующие поручения Правительству. В итоге Минпромторг отчитался о готовности проекта стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. Документ определяет общие приоритеты госполитики в сфере формирования перспективного облика беспилотной авиации. Обсуждать подробности стратегии в ведомстве не стали, пояснив «Октагону», что проект может измениться (пока он направлен на межведомственное согласование). К 1 июня стратегия должна быть утверждена.

Общие параметры развития беспилотной сферы со ссылкой на правительственные документы раскрыли «Ведомости». Власти оценивают потребность в инвестициях в развитие отрасли до 2030 года в 560 млрд рублей – 70 млрд рублей в год. Это позволит ежегодно наращивать производство БАС на 14–25 процентов. К 2030 году объём российского рынка беспилотников должен составить почти 181 тыс. единиц. Если сейчас доля российских дронов составляет около 37 процентов, то к 2030 году она должна достигнуть 70 процентов, а в госзакупках отечественных беспилотников должно быть не менее 80 процентов.

По мнению участников рынка коммерческих БПЛА, озвученные суммы вполне реалистичны. Тем более что до 200 млрд рублей вложений могут быть государственными.

– Реальный рыночный спрос на БАС и услуги с их применением может оказаться ещё выше. Частичное финансирование со стороны государства скорее благо, поскольку новая отрасль не должна полностью садиться на иглу госфинансирования, которое действительно необходимо на этапе разгона и набора высоты, – поясняет заместитель директора по стратегическим проектам ГК «Геоскан» (разрабатывает дроны и предоставляет услуги по мониторингу) Андрей Грудев.

Как отмечают сами разработчики, в настоящее время сфера беспилотников развивается за счёт частных инвестиций, и их становится больше.

В отрасль заходят новые компании, которые раньше не занимались беспилотными технологиями, говорит генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов:

– Например, IT-компания Т1 создала своего оператора [грузовых перевозок с помощью дронов], а наша «Флай Дрон» – это тоже компания с непрофильным инвестором. Активно подключаются топливно-энергетический комплекс и институты развития, в том числе ВЭБ, внимательно отсматривающие проекты для инвестирования. В беспилотной сфере появляются частные предприниматели, которые создают компании, инвестируя в них свои личные денежные средства. Учитывая такую конъюнктуру, а также выделение властями значительных объёмов финансирования, в дальнейшем развитие пойдёт в смешанном государственно-частном варианте.

По оценкам производителей, в случае государственно-частного партнёрства планы Правительства, касающиеся роста доли отечественных БАС в общем объёме до 70 процентов к 2030 году, выглядят реалистично.

– Всё будет работать в комплексе: промышленность будет получать госзаказы, у них появится возможность получать долгосрочные кредиты и не рассчитанные на быстрый возврат инвестиции. Производители дронов могут получить налоговые льготы при локализации производства в достаточной степени, – уверяют собеседники издания.

В России рынок дронов (только реестры Росавиации включают около 70 тыс. единиц) в основном представлен беспилотниками китайских производителей, в частности DJI. Все они используются для развлекательных или мониторинговых полётов. Количество специализированных дронов критически мало.

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, использование беспилотников в производственных отраслях по итогам прошлого года исчислялось десятками единиц.

– По данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых в прошлом году использовалось 78 единиц подобного оборудования, в обрабатывающем производстве – 102 единицы, в деятельности в области информации и связи зафиксировано использование 161 единицы подобного оборудования, – сообщает Дмитрий Баранов.

Статистику подтверждают производители промышленных дронов. В уральской компании «Лаборатория будущего», которая разрабатывает и производит роботизированный инструмент для диагностики и обслуживания линий электропередачи под напряжением БАС «Канатоход», уверены, что потребность рынка и спрос на беспилотные авиационные системы на текущий момент незначительны.

«По нашему мнению, постановка вопроса об оценке потребности рынка РФ в беспилотниках принципиально ошибочна. Правильно говорить о решении проблемы достижения технологического суверенитета в этой области, в преодолении технологического отставания», — Компания «Лаборатория будущего»

Например, использование во всём мире агродронов свидетельствует о необходимости широкого внедрения таких устройств в РФ, несмотря на то, что сегодня эти беспилотники практически не востребованы в стране.

– Другой пример: отсутствие в мире дронов, способных работать с посадкой на воздушные линии электропередачи, в связи с трудностью обеспечения электромагнитной совместимости не говорит о том, что необходимости в таких разработках нет. Но широкого рынка услуг роботизированного технического обслуживания ВЛЭП в РФ пока не существует в силу отсутствия мотивации электросетевых компаний к внедрению инноваций, – заключают представители организации.

Одним из факторов, тормозящих развитие коммерческого использования дронов, является излишняя зарегулированность авиационной сферы в России.

– Пользователям-дроноводам весьма непросто получить разрешение на полёт, не говоря уже о проведении каких-либо авиаработ. Есть сложности и с сертификацией техники. Нормативно-правовую базу в области беспилотных авиационных систем имеет смысл реформировать, не только упростив «правила игры», но и приведя к единому знаменателю нормы, действующие в различных регионах страны, – полагает Никита Данилов.

Подобные правовые механизмы начинают создаваться в различных регионах страны.

Например, недавно такие режимы появились в Татарстане, где на территории ОЭЗ «Иннополис» собираются испытывать грузовые дроны. В конце апреля Минэкономразвития согласовало аналогичный экспериментальный правовой режим в Самарской области, о чём просили специалисты крупного местного производителя дронов – компании «Транспорт будущего». Соответствующая заявка была направлена в марте и после одобрения начнёт действовать с середины мая. Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов и выполнения авиационных работ, включая защиту сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.

Ещё одной задачей, которую необходимо решать отечественным производителям и властям, является локализация производства авиационных комплектующих.

– Диапазон уровня локализации достаточно широк. Конечно, многие беспилотники собираются из наборов-конструкторов азиатских производителей. Но вместе с тем все серьёзные производители, имеющие многолетний опыт собственной разработки и серийного производства, давно используют достаточно ограниченный набор импортных комплектующих. Постепенно, с развитием отечественной компонентной базы мы перестанем покупать за рубежом маленькие электромоторы и ДВС, системы спутниковой навигации, отдельные виды оптических сенсоров, – убеждён Андрей Грудев.

О высокой зависимости от импортных комплектующих заявляют в «Лаборатории будущего». Там отмечают, что уровень локализации моторов, аккумуляторов, видеокамер, лидаров, тепловизоров, одноплатных компьютеров и магнитных сканеров на данный момент не более 10 процентов.

Из-за сложной мировой обстановки у производителей есть проблемы с поставками оборудования как от западных стран, так и от партнёров из Китая, где выросли сроки поставок деталей.

– Локализация производства нужна, в частности, для удешевления финального продукта. Действительно, сейчас особенно сложно импортозамещать электрические двигатели и микроэлектронику. Но при этом средняя по отрасли локализация комплектующих доходит до 60 процентов, а в программном обеспечении, например, и до 100 процентов. Не исключаю, что общего суверенитета можно достичь в горизонте четырёх лет, – оценивает перспективы отрасли Никита Данилов.

Согласно прогнозам специалистов, при условии развития сферы уже через несколько лет можно будет говорить о массовом использовании дронов в логистике и сельском хозяйстве.

– В ближайшие годы по-прежнему будет очень востребовано дистанционное зондирование земли с применением беспилотников и самыми разными целевыми нагрузками. Кроме того, возможно, уже в следующем году мы увидим очень заметный рост интереса к применению БАС в сельском хозяйстве, причём не только в сегменте мониторинга земли и угодий, но и в сегменте БАС для внесения удобрений и средств защиты растений. Применение дронов в грузовой логистике войдёт в повседневную жизнь через три-пять лет – в разных регионах по-разному, – считает Андрей Грудев.

При этом, как добавляют собеседники издания, для успешного развития отрасли необходима работа по привлечению кадрового потенциала для нового рынка.

Современным разработчикам нужны инженеры и конструкторы. Но для их появления важно начинать взаимодействие с молодёжью со школьной скамьи, чтобы с раннего возраста прививать интерес к робототехнике и мехатронике. Это позволит через десяток лет получить качественные и мотивированные кадры, заинтересованные в развитии отрасли беспилотной авиации. Примечательно, что уже сейчас звучат предложения о введении в школьные программы дисциплин как минимум по управлению дронами.

Толчком к развитию сферы беспилотной авиации стало проведение специальной военной операции. Военным потребовались дроны, которые можно использовать в разведывательных целях и в качестве поставщиков боеприпасов.

Военно-промышленный комплекс России занимается производством специальных дронов «Орлан-10», «Элерон-3», «Форпост», «Орион», «Альтиус» и других. Часть из них уже применяется на полях боевых действий. В зоне спецоперации были замечены «Орланы», «Орионы» и дроны-камикадзе – барражирующие боеприпасы «Ланцет». В частном порядке в распоряжение вооружённых сил поступают и гражданские беспилотные летательные аппараты от различных азиатских производителей, которые кустарным способом дорабатываются в соответствии с нуждами военных.

С конца прошлого года различные производители заявляют и о своих разработках боевых дронов, ряд из них проходит тестирование в зоне боевых действий.

О выпуске аппарата ПВХ-1 рассказывают в ростовской компании «Русский беспилотник», сотрудники которой намерены в ближайшее время поставить в войска 12 тыс. FPV-беспилотников. Компания «Беспилотные аппараты» презентовала реактивный дрон К-5, дальность полёта которого составляет 90 километров, а скорость – до 400 километров в час. А представители объединения «Изобретатели для фронта» сообщают о разработке дрона самолётного типа «Коршун», чьим главным преимуществом является скорость развёртывания. Свои боевые устройства создают и на Урале. Одна из частных компаний, не пожелавшая афишировать своё название, заявила о выпуске беспилотника «Упырь», который изготовлен по её собственному проекту, однако технические характеристики аппарата разработчики держат в секрете.

Впрочем, успех производства военных беспилотников, равно как и коммерческих, полностью зависит от развития отечественной инфраструктуры и локализации производства. Ведь даже на тиражируемых фотографиях боевых дронов заметно использование в изделиях импортных запчастей – как минимум двигательных установок.

Анна Зыкова, Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”