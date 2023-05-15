 

В Санкт-Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге

15.05.2023, 15:46, Новости дня
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Молодой человек в Санкт-Петербурге пытался совершить поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. По данным РИА ФАН, он делал это дважды.

18-летний парень пришел ночью к перегону станций Санкт-Петербург – Финляндский – Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. С первого раза у студента поджог не получился, поэтому он вернулся через два дня. Как сообщают “Вести Подмосковья”, молодого человека задержали с поличным.

Во время допроса парень признался, что за диверсию ему обещали 15 тысяч рублей. Задание он получил через социальные сети. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии, сообщает ОСН.


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