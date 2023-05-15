Туфли на шпильке – вас считают настоящей леди: как обувь раскрывает индивидуальность девушек

С помощью одежды, обуви мы выражаем свою индивидуальность. Вот почему по вещам можно определить те или иные особенности характера и в целом понять, что перед нами за человек. Вот какие выводы можно сделать по тому, какую именно обувь предпочитает носить женщина.

Кроссовки или кеды

Девушка, которая чаще всего носит спортивную обувь, предпочитает комфорт и удобство. Она не усложняет жизнь ни себе, ни другим. Обычно хорошо ладит с людьми, легко устанавливает новые знакомства. Такая девушка избегает стереотипного мышления, она любит открывать для себя все новое.

Высокие каблуки

Если девушку чаще всего можно увидеть в обуви на высоких каблуках, значит, она является истинной леди. Обладает изысканным вкусом, очень обращает внимание на красоту и эстетику, ей нравится окружать себя красивыми вещами. Отличается целеустремленностью, напористостью, трудолюбием.

Балетки

Девушка, которая выбирает подобную обувь, является большой трудягой. А еще она скромна, застенчива, чересчур осторожна, не любит быть в центре внимания. В какой-то степени ее образ перекликается с образом Золушки: по крайней мере, по характеру так точно.

Балетки — бесшумная обувь, поэтому ей часто отдают предпочтение те, кто ведет себя тише воды и ниже травы.

Ботильоны

В данном случае совершенно неважно, на каблуке обувь или на плоском ходу. Можно с уверенностью сказать одно: девушка в ботильонах является прагматичной и рациональной личностью. Она не боится отстаивать собственное мнение, брать на себя ответственность. Она в состоянии самостоятельно принимать решения, не обращаясь ни к кому за советом.

Мюли

Если девушка отдает предпочтение такой обуви, то можно сказать, что она точно модница. Ведь мюли — хит текущего сезона. Но если девушка носила такую обувь еще до того, как она вошла в моду, то можно сделать о ее характере следующие выводы. Это очень общительная персона, которая любит быть в центре внимания для повышения уверенности в себе. Она плохо переносит одиночество.

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Мокасины или туфли в мужском стиле

О девушке, предпочитающей такую обувь, можно сказать, что она честный, откровенный и прямолинейный человек. Обладает мужским складом ума, отвечает за свои слова, отличается повышенным чувством долга и ответственности. Ценит простоту и не любит ничего усложнять.

Шлепанцы

Если девушка носит эту обувь не только на пляже, но также интегрирует в любые образы, это означает, что она является веселым и спонтанным человеком. Любит поступать так, как от нее не ожидают. Ей нравятся сюрпризы, она может с легкостью менять планы. Такая девушка счастлива, когда занимается любимым делом. Она не любит подчиняться и жить по каким-то строгим правилам, с ограничениями и т. д.

На танкетке

Эта девушка уделяет немало времени уходу за собой и своей внешностью. Она излучает уверенность в себе, невероятно обаятельна. Это дружелюбная, милая и толерантная личность, с которой легко и приятно общаться.

Экстравагантная обувь

Если девушка часто предстает в экстравагантной обуви необычного дизайна (например, с фактурным каблуком в виде перевернутого бокала), значит, вы имеете дело с человеком, которому нравится привлекать к себе внимание. Это уверенная в себе личность, которая обладает даром убеждения и при желании может воздействовать на окружающих.