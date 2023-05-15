ФБР пресекла попытку российского дипломата завербовать 89-летнего американца для починки ленд-лизовских станков в РФ

Федеральное бюро расследований США сообщило, что пресекло попытку российского консульства в Хьюстоне завербовать 89-летнего инженера Барри Фрейзера.

Один из дипломатов предлагал пожилому мужчине поехать в Россию якобы в качестве туриста и организовать ремонт старых станков на одном из оборонных предприятий.

Фрейзер – потомственный инженер, с 1954 года он работал в корпорации Ford. В 1960-х годах он разработал и успешно реализовал программу по крупной модернизации старой, ещё довоенной промышленной техники, включая станки, прессы и оборудование конвейеров. Российский дипломат, имя которого не называется, сообщил ему, что в стране осталось немало станков, поставленных по лендлизу и проработавших до 1990-х годов, которые сейчас нуждаются в починке и совершенствовании. Фрейзеру предлагось организовать этот процесс в течение 3-6 месяцев. Американцу озвучили ряд привлекательных условий: ведомственное жильё, зарплата в размере 60 тысяч рублей плюс премии, льготы при проезде в общественном транспорте.

Пожилой инженер согласился, а сам на следующий день направился в полицию и всё рассказал. Его дело передали в ФБР, после чего он ещё несколько раз встречался с дипломатом и выведывал у него информацию. Оказалось, что станки, которые он должен был чинить, СССР был обязан вернуть США, но в 1949 году советская власть заявила, что они якобы вышли из строя и были утилизированы. Фактически эта техника тайно работала в оборонном комплексе ещё почти 50 лет. После четвёртой встречи дипломат заподозрил, что его визави не собирается никуда ехать, и перестал на выходить на связь.

Вся полученная информация была передана в том числе в Госдепартамент. Сотрудника консульства по всей видимости в ближайшее время объявят персоной нон-грата, в то время как Фрейзер получил благодарность от американских властей за сотрудничество.

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