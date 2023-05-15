 

Российские хакеры раскрыли самые распространенные аферы, используемые для их обмана

15.05.2023, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того как несколько разработчиков и компаний покинули российский игровой рынок, появился широкий спектр мошеннических схем. Об этом Михаил Пименов заявил в интервью Ura.Ru.

Фишинг – одна из них. Мошенники рассылают пользователям письма с поддельными ссылками на официальные интернет-магазины игр. Геймер теряет свои деньги, а также информацию о банковской карте при попытке приобрести новую игру.

Мошенники также могут притвориться сотрудниками технической поддержки известной компании, чтобы обманом заставить пользователей сообщить свой пароль. “Чтобы сделать аферу более убедительной, они используют различные предлоги, например, требование обновить информацию или предупреждение о блокировке аккаунта. Поддельные сообщения выглядят убедительно, с логотипом игры и другими символами, которые легко подделать”, – пояснил эксперт.

Загрузка пиратских версий игр, которые они не могут купить легально, также является рискованным шагом. Это может привести к заражению компьютера вирусами, а также к потере личной информации и учетных записей”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.23 / “Коммерсантъ”: Российская фирма Yadro создаст собственную мобильную ОС на базе Android

13.06.21 / Минимализм в использовании косметики может сэкономить деньги, время и значительно оздоровить кожу

23.02.22 / Путин рассказал о российском оружии

18.12.22 / Мнение: Гуманизм?

21.07.21 / Днепр оказался на грани экологической катастрофы

24.03.21 / Дональд Трамп нанял афроамериканца, который будет произносить за него слово «nigger»

06.03.22 / Есть те, кто режет правду-матку: Евгений Пригожин оценил новую песню Шнурова про иммиграцию российской “элиты”

23.03.22 / Наши в Грузии

26.12.22 / Почему у россиян могут отнять наследство по закону

17.07.21 / Армия США заказала большую партию «суперсмертоносных» ПЗРК Stinger, которые прекрасно зарекомендовали себя во время советско-афганской войны (+видео)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика