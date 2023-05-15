Российские хакеры раскрыли самые распространенные аферы, используемые для их обмана

После того как несколько разработчиков и компаний покинули российский игровой рынок, появился широкий спектр мошеннических схем. Об этом Михаил Пименов заявил в интервью Ura.Ru.

Фишинг – одна из них. Мошенники рассылают пользователям письма с поддельными ссылками на официальные интернет-магазины игр. Геймер теряет свои деньги, а также информацию о банковской карте при попытке приобрести новую игру.

Мошенники также могут притвориться сотрудниками технической поддержки известной компании, чтобы обманом заставить пользователей сообщить свой пароль. “Чтобы сделать аферу более убедительной, они используют различные предлоги, например, требование обновить информацию или предупреждение о блокировке аккаунта. Поддельные сообщения выглядят убедительно, с логотипом игры и другими символами, которые легко подделать”, – пояснил эксперт.

Загрузка пиратских версий игр, которые они не могут купить легально, также является рискованным шагом. Это может привести к заражению компьютера вирусами, а также к потере личной информации и учетных записей”.