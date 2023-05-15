 

Нутрициолог Строков определил симптомы дефицита железа

15.05.2023, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самый распространенный дефицит в мире – дефицит железа. Какие продукты питания и методы лечения могут помочь предотвратить заболевание, кто подвергается наибольшему риску и как защитить себя?

Железо необходимо организму для выполнения целого ряда метаболических функций, включая транспортировку кислорода и обеспечение клеток энергией. Оно также помогает защититься от инфекций. Человеческий организм не способен производить железо, поэтому его необходимо получать из внешних источников. Обычно запасы железа в организме должны пополняться за счет пищи, поскольку она поглощает этот металл.

Игорь Строков, диетолог, говорит: “Железа много в зеленых овощах, бобовых, мясе и цельном зерне”.

Причины дефицита железа.

Потребность в железе возрастает. На некоторых этапах жизни, например, во время беременности или кормления грудью, потребность в железе настолько велика, что ее невозможно восполнить из пищи. Дети и подростки также нуждаются в больших количествах (8-15 мг) железа.

Низкое потребление.

Если они не уделяют внимания здоровому, сбалансированному питанию, у вегетарианцев может быть низкий уровень железа. Организм с трудом усваивает железо из растительной пищи.

Потери.

Дефицит железа может быть вызван сильными кровотечениями и менструальной кровью, а также хроническим воспалением желудка и кишечника. Даже соревнующиеся спортсмены выводят большое количество железа через пот и почки.

Симптомы дефицита железа.

Дефицит железа может вызвать усталость, бледность, тусклые волосы, которые могут даже выпадать. Ногти становятся ломкими, а в уголках рта появляются трещины. Анемия может проявляться в виде головных болей, усталости, головокружения и учащенного сердцебиения.

Лечение дефицита железа.

Важно лечить как причины дефицита железа, так и симптомы. Если результаты анализов хорошие, нередко железо назначают перорально, то есть глотают таблетки или капсулы с железом. Лишь в редких случаях используется внутривенное введение железа, например, когда перорально принимаемые препараты железа вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04.22 / Аборты жены, пьянство без меры и наркотики: о чем жалел пришедший к вере бунтарь Мамонов

11.02.21 / Дмитрий Хрусталев с женой, Виктория Дайнеко и другие гости премьеры фильма “Аферистка”

18.12.20 / Битва с НЛО в небе над Лос-Анджелесом в 1942 году

10.06.22 / Вместо Ивана Урганта ведущим «Алых парусов» будет Александр Дугин

19.08.21 / В день рождения Коко Шанель: 8 книг об иконах стиля

17.02.23 / США нечем сдерживать растущий ядерный потенциал Китая

03.06.22 / Смартфон Moto G62 получит 120-Гц экран

25.02.22 / Скандалы: Запасной аэродром на Западе

28.03.22 / Оскар 2022: элегантные Ума Турман и Оливия Колман на красной дорожке

21.07.21 / Скандалы: Госсектору – все, остальным — закон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика