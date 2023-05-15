Нутрициолог Строков определил симптомы дефицита железа

Самый распространенный дефицит в мире – дефицит железа. Какие продукты питания и методы лечения могут помочь предотвратить заболевание, кто подвергается наибольшему риску и как защитить себя?

Железо необходимо организму для выполнения целого ряда метаболических функций, включая транспортировку кислорода и обеспечение клеток энергией. Оно также помогает защититься от инфекций. Человеческий организм не способен производить железо, поэтому его необходимо получать из внешних источников. Обычно запасы железа в организме должны пополняться за счет пищи, поскольку она поглощает этот металл.

Игорь Строков, диетолог, говорит: “Железа много в зеленых овощах, бобовых, мясе и цельном зерне”.

Причины дефицита железа.

Потребность в железе возрастает. На некоторых этапах жизни, например, во время беременности или кормления грудью, потребность в железе настолько велика, что ее невозможно восполнить из пищи. Дети и подростки также нуждаются в больших количествах (8-15 мг) железа.

Низкое потребление.

Если они не уделяют внимания здоровому, сбалансированному питанию, у вегетарианцев может быть низкий уровень железа. Организм с трудом усваивает железо из растительной пищи.

Потери.

Дефицит железа может быть вызван сильными кровотечениями и менструальной кровью, а также хроническим воспалением желудка и кишечника. Даже соревнующиеся спортсмены выводят большое количество железа через пот и почки.

Симптомы дефицита железа.

Дефицит железа может вызвать усталость, бледность, тусклые волосы, которые могут даже выпадать. Ногти становятся ломкими, а в уголках рта появляются трещины. Анемия может проявляться в виде головных болей, усталости, головокружения и учащенного сердцебиения.

Лечение дефицита железа.

Важно лечить как причины дефицита железа, так и симптомы. Если результаты анализов хорошие, нередко железо назначают перорально, то есть глотают таблетки или капсулы с железом. Лишь в редких случаях используется внутривенное введение железа, например, когда перорально принимаемые препараты железа вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом.