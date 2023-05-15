Компьютерные игры могут помочь детям выработать здоровые привычки

Компьютерные игры, полезные для детей, также не принесут им вреда. Александр Фомиченко – руководитель команды разработчиков игр Skysmarts, которая занимается онлайн-образованием для детей и подростков.

Видеоигры помогают родителям и детям формировать хорошие привычки. Раньше дети играли во дворе и под давлением родителей. “Теперь мобильные и компьютерные игры стали частью образования, и они помогают формировать у детей хорошие модели поведения”, – сказал он.

Он считает, что дети лучше запоминают информацию, когда они принимают непосредственное участие в игре. Если цель состоит в том, чтобы ребенок чистил зубы каждое утро и вечер, то подойдут игры, в которых персонажи должны ухаживать за животными или соблюдать гигиену.

Родители могут поискать детские игры, в которых есть функция геймификации привычек – подобно трекерам, которые взрослые используют для подсчета шагов или отслеживания физических упражнений. Эти “фишки”, или виртуальная валюта, помогают ребенку разнообразить занятия. Фомиченко объяснил, что, например, чистка зубов с персонажем недели добавит новый наряд в игру аватаров.

Мария Макухина, клинический психолог из детской клиники “Фантазия”, ранее говорила, что хотя компьютерные игры могут быть сенсорной перегрузкой и усугублять такие симптомы, как СДВГ у детей, они также стимулируют их интеллектуальное развитие.