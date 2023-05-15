 

Бронемашины, танки, новые санкции — Макрон, вслед за Шольцем, по итогам встречи с Зеленским пообещал Украине военную помощь

15.05.2023, 14:43, Новости дня
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Париж передаст Киеву десятки бронемашин и лёгких танков, подготовит тысячи украинских солдат, а также будет предпринимать активные шаги для наращивания санкционного давления на Москву. По информации Ouest-France, такие обещания озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который прибыл во французскую столицу в воскресенье вечером.


AP

Париж по итогам состоявшихся в воскресенье вечером переговоров между президентом Франции Эмммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал оснастить несколько украинских батальонов «десятками» бронемашин и лёгких танков, а также обеспечить подготовку украинских военнослужащих, пишет Ouest-France со ссылкой на совместное заявление двух лидеров, опубликованное по результатам встречи.

«В ближайшие недели Франция обеспечит подготовку нескольких батальонов и оснастит их десятками бронемашин и лёгких танков, в числе которых будут AMX-10C», — цитирует издание заявление. 

По информации Ouest-France, в документе также подчёркивается, что Париж примет меры для того, чтобы «обеспечить боеготовность украинских сил ПВО». Представители Елисейского дворца напоминают, что Франция уже передала Киеву комплексы ПВО малой дальности Mistral и средней дальности — Crotale, а сейчас совместно с Италией рассматривает возможность поставки Украине более высокотехнологичных комплексов SAMP/T.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Украине истребителей, представитель администрации Макрона снова заявил, что «обсуждать это несколько преждевременно», напомнив, что для этого придётся сначала организовать обучение пилотов, что станет «долгим и сложным процессом», упоминается в материале Ouest-France.

По данным газеты, в совместном заявлении Макрона и Зеленского отмечается, что Франция не только оказывает Киеву помощь на национальном уровне, но и принимает активное участие в программах военной помощи и подготовки украинских солдат, развёрнутых Европейским союзом и НАТО. Париж планирует за 2023 год обеспечить подготовку 2000 украинцев на собственной территории и ещё 4000 — в Польше, куда для этого были командированы более 200 французских военнослужащих, пишет издание.

Макрон и Зеленский также высказались за введение новых санкций в отношении РФ и за укрепление связей между Украиной и Западом, пишет Ouest-France. «Украина и Франция согласны в том, что наше коллективное давление на Россию необходимо наращивать путём введения новых санкций, дабы снизить способность этой страны продолжать свои незаконные боевые действия», — цитирует газета заявление двух президентов. «Будущее Украины и её народа — внутри европейской семьи. Европейский союз уже признал европейские устремления Украины и присвоил ей статус страны-кандидата», — гласит документ. 

В заявлении также отмечается, что Франция «с интересом ожидает доклад Европейской комиссии, дабы начать переговоры о вступлении Украины» в ЕС, твёрдо поддерживает право Украины самостоятельно выбирать, какие договорённости в плане безопасности ей заключать, и будет помогать стране «продолжать движение в сторону евро-атлантической семьи», пишет Ouest-France.

Как напоминает корреспондент французского издания, Владимир Зеленский прибыл во Францию в воскресенье вечером в рамках своего «мини-турне» по Европе. До этого украинский лидер уже посетил Италию и Германию.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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