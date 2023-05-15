Скандалы: Бизнес в УрФО заплатит «Россетям» еще 3,5 миллиарда

Госхолдинг извлекает средства на финансирование проектов для РЖД

Тарифная нагрузка на потребителей электроэнергии в шести регионах УрФО к 2025 году вырастет сразу на несколько миллиардов рублей. К таким последствиям, по оценкам участников рынка, приведет индексация, коснувшаяся работы оператора магистральной инфраструктуры – «Россетей». Рост стоимости услуг национальной сети приведет к дополнительным расходам и распределительных сетевых компаний, в том числе входящих в госхолдинг.

Однако получить деньги с потребителей последние сразу не смогут, так как следующий пересмотр их тарифов произойдет только в конце 2023 года. Все это время региональным энергетикам придется жертвовать прибылью в пользу материнской структуры, фактически перераспределяя ресурсы внутри госхолдинга наверх. Впрочем, уже в 2025 году дочерние компании «Россетей» смогут потребовать от регионов компенсировать выпадающие доходы за счет своих тарифов на передачу, от чего уже напрямую пострадают конечные потребители. Представители бизнес-сообщества уже подсчитали, что в целом по стране совокупный платеж в рознице за счет этого вырастет приблизительно на 20 млрд рублей в течение ближайших двух лет. В УрФО же серьезные убытки, как считают аналитики, грозят «Россети Тюмень», которые сильно зависят от уровня добычи и уже имеют весомые долги.

Регионы УрФО подсчитали первые последствия от повышения тарифов ПАО «Россети», которое произошло согласно постановлению правительства РФ с 1 мая 2023 года. Суммарный объем дополнительных платежей в шести регионах к 2025 году вырастет примерно на 3,6 млрд рублей. Причем, 1,5 млрд из них лягут в стоимость электроэнергии уже в следующем году.

Уточним, передачу по магистральным сетям напряжением от 220 кВ и выше оказывает ПАО «Россети». Его услуги оплачивают распределительные компании, к сетям которых, как правило, подключены уже конечные потребители. В свою очередь, расходы на услуги магистралей закладываются в региональные котловые тарифы. В итоге по цепочке происходит последовательный рост стоимости электроэнергии. На Урале котлодержателями выступают две дочерние структуры «Россетей»: ОАО «МРСК Урала» (Челябинская и Свердловская области) и АО «Россети Тюмень» (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области). Именно в их выручку в дальнейшем и лягут дополнительные 3,6 млрд рублей, которые в конечном итоге уйдут оператору национальной электросети.

Однако получить средства с потребителей сразу региональные сетевые организации не смогут, так как их тарифы утверждаются на год и не подлежат пересмотру. Поэтому 8 месяцев 2023 года «МРСК Урала» и «Россети Тюмень» придется платить «Россетям» из собственных средств. Новые цены магистрали будут учтены в тарифах только с 2024 года, а в 2025 году они смогут потребовать у субъектов компенсировать им выпадающие доходы за 8 месяцев 2023 года.

По предварительным подсчетам, уже в следующем году суммарную выручку «МРСК Урала» в Челябинской области придется увеличить на 300 млн рублей, а в 2025 году дополнительно учесть около 200 млн выпадающих. В Свердловской области эти суммы примерно составляют соответственно 400 и 600 млн рублей. Однако наибольшая нагрузка создастся в зоне деятельности «Россети Тюмень», где сосредоточены крупнейшие нефтегазодобывающие компании. В частности, выпадающие доходы за неполный 2023 год здесь оцениваются регулятором в 900 млн рублей, а за весь 2024-й потребителям придется заплатить еще около 1,2 млрд рублей.

Таким образом, ситуация может вылиться в серьезные убытки для «Россети Тюмень». Компания очень чутко реагирует на любые колебания в нефтегазовой отрасли, и даже незначительное снижение добычи отражается на ее выручке. Как следствие, сургутская «дочка» «Россетей» находится в наиболее уязвимом положении. При этом РЭК Тюменской области уже задолжала электросетевой организации компенсации выпадающих доходов более чем на 17 млрд рублей, сейчас к ним добавится новая сумма.

Впрочем, как указывают потребители, в целом по России дополнительная тарифная нагрузка в ближайшие два года может достичь 20 млрд рублей. Как рассказал «Правде УрФО» заместитель руководителя НП «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко, около 8 млрд рублей из них придется на 2023 год, а оставшаяся сумма ляжет в тарифы 2024 года. При этом нужно учитывать, что около четверти всей суммы приходится на прямых потребителей «Россетей». Это преимущественно крупные промпредприятия, которые моментально почувствуют на себе все последствия.

«ФАС утверждает, что дополнительные средства необходимы компании на реализацию масштабной инвестпрограммы, в том числе обеспечение электросетевой инфраструктурой Восточного полигона РЖД», – резюмировал собеседник издания.

Оригинал материала: “Правда УРФО”