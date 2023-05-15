Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как сообщает Пятый канал, сотни российских пассажиров не могут улететь из Турции в Россию. Та же ситуация сложилась и с туристами, которые собирались на отдых на турецких курортах.
Из-за задержек даже стали появляться слухи, будто бы авиасообщение с Турцией было прервано. По данным телеканала 360, эта информацию опровергли в Генконсульстве России в Турции.
Смотреть комментарии → Комментариев нет