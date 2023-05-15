 

Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов

15.05.2023, 14:30, Новости дня
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Как сообщает Пятый канал, сотни российских пассажиров не могут улететь из Турции в Россию. Та же ситуация сложилась и с туристами, которые собирались на отдых на турецких курортах.

Из-за задержек даже стали появляться слухи, будто бы авиасообщение с Турцией было прервано. По данным телеканала 360, эта информацию опровергли в Генконсульстве России в Турции.


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