Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов

Как сообщает Пятый канал, сотни российских пассажиров не могут улететь из Турции в Россию. Та же ситуация сложилась и с туристами, которые собирались на отдых на турецких курортах.

Из-за задержек даже стали появляться слухи, будто бы авиасообщение с Турцией было прервано. По данным телеканала 360, эта информацию опровергли в Генконсульстве России в Турции.