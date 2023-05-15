 

Галкин* потребовал через суд снять с него статус иноагента

15.05.2023, 14:30, Новости дня
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Больше года назад Максим Галкин* покинул страну вместе со своей семьей. Если до этого момента шоумен был любимчиком публики и желанным гостем всех мероприятий, то после все изменилось. Кажется, артист даже сам не подозревал, чем обернется это решение. Он не только столкнулся с массовым осуждением и растерял немалую часть поклонников, но и лишился уважения многих коллег-патриотов.

Со стороны может показаться, что Галкина* не слишком заботит то, как к нему теперь относятся в родной стране. В отличие от некоторых коллег по цеху, которые имеют схожие с ним взгляды, но все равно остаются в России, юморист по собственной воле предпочел покинуть страну. С момента своего отъезда шоумен еще не раз поднимал насущную тему в своем блоге.
Находясь за границей, он стал высмеивать русских, включая некоторых коллег, напоминает “Царьград”. Поэтому многие даже не удивились, когда артист попал в список иноагентов по решению Минюста.

Вот уже восемь месяцев Максим Галкин* мирится с новым статусом и ставит в соцсетях плашку об иноагентстве, как требуют того российские власти. Какое-то время юморист даже подшучивал над ситуацией в своем личном блоге. Однако теперь все резко изменилось. Шоумен захотел, чтобы с него сняли статус иноагента, и обратился Замоскворецкий суд Москвы. URA.ru сообщает, что
Минюст РФ получил от артиста иск с требованием об его исключении из списка иностранных агентов.

Максим Галкин* стал не единственной уехавшей из России звездой, которая выступила с подобным требованием. Ранее такой же иск в Минюст России поступил от певицы Земфиры**, напоминает RT.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

** признана иноагентом по решению Минюста РФ


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