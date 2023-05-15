Джинсы “багги” и чокеры: тренды 90-х, которые снова актуальны
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В этом году в моду снова возвращаются девяностые и при помощи грамотно подобранной одежды есть возможность сделать свой образ действительно восхитительным и стильным.
Модные тенденции 90-х никуда не денутся, и на это есть достаточно веские причины. Многие из них безупречно сочетаются с эстетикой, поэтому можно приобрести вещь, которую будете носить долгие годы. Модные тенденции 90-х со временем становятся только лучше, так что можно выбрать наиболее подходящий наряд для себя.
Комбинезон
Комбинезоны на самом деле никогда не исчезали. В последнее время большой популярностью пользуется твидовые модели пастельных тонов, а также варианты домашней одежды с напуском.
Однако 90-е были представлены джинсовыми комбинезонами, слегка мешковатыми и с одним приспущенным плечом. Можно носить этот наряд поверх джинсовой рубашки, чтобы получился двойной деним, или футболку с рисунком, чтобы создать более непринужденную атмосферу.
Велосипедные шорты
В 80-х велошорты в основном носили при занятиях аэробикой, но принцесса Диана, мировая икона во всем, в том числе и в моде, изменила все это. Негабаритный повседневный топ Дианы и велосипедные шорты часто можно увидеть на таких знаменитостях, как Хейли Бибер.
На самом деле нет неправильного способа носить велосипедки, но лучше всего комбинировать их вместе с массивными ботинками или сандалиями, чтобы создать визуальный контраст.
Мешковатые джинсы
Мешковатые джинсы к нам пришли еще в 90-х, но версия 2023 года более интересная и эффектная.
Широкие штанины, карманы в стиле брюк-карго и потертые детали — вот лишь некоторые из особенностей, которыми мешковатые джинсы 2023 года отличаются от своих винтажных предшественников.
Брюки-карго
Брюки-карго возвращаются в моду и сейчас они актуальны как никогда. Можно создать повседневную одежду цвета хаки или выбрать более смелую ткань с текстурой или принтом.
Что бы ни выбрали, стоит просто надеть свой любимый укороченный топ, чтобы выглядеть стильно и эффектно.
Платья-комбинации
Платье-комбинация отличается смелостью, сексуальностью и женственностью. Такой наряд помогает сделать образ действительно нежным и романтичным.
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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Несмотря на то, что более современная интерпретация платья-комбинации отлично подойдет модницам, предпочитающим минималистичный стиль. Однако, есть множество различных способов дополнить этот базовый элемент гардероба в стиле ретро. Например, можно добавить армейские ботинки, привлекательные аксессуары или кожаную куртку с заклепками.
Сетка
Сетка, которая может дополнить топ, платье или же стильный комбинезон.
Такой наряд будет красиво облегать изгибы и подчеркивать естественные формы тела.
Чокеры
В 90-х годах огромной популярностью пользовались чокеры. Этот аксессуар можно увидеть также в 2023 году.
Это быстрый и простой способ добавить нотку причудливости и притягательности своему образу.
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Массивная платформа
Туфли на платформе были повсюду в 90-х, от Мэри Джейн до высоких каблуков и сандалий с ремешками.
Массивная платформа доминирует даже сейчас, так как это эффектная обувь, которую несложно носить.
Расклешенные джинсы
Расклешенные джинсы могут быть с высокой талией или с низкой посадкой, мешковатыми по всей длине или более облегающими.
Для повседневного образа стоит сочетать клеш с ботинками на платформе или кроссовками. Для более элегантного образа лучше всего надеть их с ботильонами или туфлями на шпильке.
Корсетные топы
Корсеты в стиле 90-х красиво подчеркивают талию. Им можно носить абсолютно со всем, от футболки большого размера до макси-юбки.
Длинные джинсовые юбки
Чтобы создать модный образ, совсем не обязательно носить джинсовую мини-юбку.
Модели макси в 90-х были основным трендом и сейчас снова возвращаются в моду. Такой наряд помогает создать просто фантастический образ.
Топ с бретелькой на шее
Сейчас это модное и трендовое решение, которое пришло к нам из 90-х годов. В наши дни топы на бретельках немного более эффектные и роскошные. Можно сочетать наряд из шелка или атласа с мешковатыми брюками карго.
Желейная обувь
Желейные туфли являются настоящим трендом 90-х годов. Современные сандалии на плоской подошве или высоком каблуке выглядят не только стильно, но и отличаются комфортом при носке.
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