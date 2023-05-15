Без чего не обойдется ни одна красавица: составляем базовый летний гардероб

Остается всего полмесяца до наступления лета. А это означает, что еще вполне есть время для создания гардероба на предстоящий сезон. Разбираемся, какие вещи стоит включить для презентации стильных образов.

Комбинезон

Обязательно включите в летний гардероб комбинезон. Выбирайте изделие из натуральных тканей: например, из льна или хлопка. Обратите внимание, что в моде — комбинезон на бретелях (где верх похожа на майку).

Льняные брюки

Базовая вещь, которая прекрасно интегрируется в любой летний лук: и офисно-деловой, и повседневный. Отдавайте предпочтение широким штанам. Сочетайте их с относительно облегающим верхом. Например, это может быть боди или майка.

Льняной блейзер

Летом создавайте элегантные образы с льняными блейзером оверсайз песочного или молочного оттенка. Такую вещь можно смело сочетать как с брюками или юбками, так и с шортами. Льняной блейзер станет прекрасным дополнением к вашему офисному луку. Вы также можете использовать это изделие для посещения торжественных мероприятий: например, юбилеев и свадеб.

Джинсовые шорты

Мода на лето весьма демократична, поэтому наряду с классическими изделиями (наподобие блейзера) присутствуют также вполне молодежные. Например, джинсовые шорты, причем любого дизайна. Желательно только выбирать изделия с высокой или хотя бы средней посадкой. Чтобы создать современный и актуальный образ с отсылкой к девяностым, сочетайте джинсовые короткие шорты с детской футболкой. Завершите образ модной сумкой размера XXXL и шлепанцами на высокой, но плоской подошве.

Вязаный топ

Эстетика стиля бохо по-прежнему является актуальной. Поэтому в моде остаются вязаные топы. Желательно, чтобы они были с этническим или абстрактным принтом, ярких оттенков. Сочетайте такой верх с нейтральным низом: теми же светлыми льняными брюками.

Рубашка оверсайз

Это изделие можно носить не только в офис. Рубашка оверсайз пригодится и для ношения вне его. Например, с ней вы можете создавать повседневные луки, сочетая с шортами или с юбками.

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Платье с цветочным принтом

Одежда с таким рисунком станет трендом лета-2023. Платье выбирайте на свое усмотрение: оно может быть как длинным, так и коротким, как приталенным, так и расклешенным. Ориентируйтесь на тип своей фигуры и выбирайте изделие по размеру. Тогда у вас получится презентовать гармоничный образ.

Джинсы палаццо

Это штаны, которые облегают талию и бедра, но потом расширяются книзу. Иногда со стороны и с первого взгляда их можно спутать с юбкой длины миди. Такие брюки лучше всего сочетать с обувью на каблуках, а не на низком ходу. В плане верха подбирайте что-то не оверсайз и не чересчур объемное, чтобы не создавать бесформенный силуэт. Можете смело носить палаццо с футболками и майками, с блузами и рубашками.

Соломенная шляпка

Если говорить о трендовых аксессуарах на предстоящее лето, то нельзя не отметить соломенную шляпку. Причем, обычного традиционного дизайна, с широкими полями, можно с ленточкой. С помощью такого головного убора вам не составит труда презентовать женственный и романтичный образ. Соломенная шляпка прекрасно смотрится с любой одеждой, будь то платье или шорты с футболкой.