Для поддержки отечественных производителей столичные энергосбытовые компании подадут потребителям линейное напряжение 400В

Для борьбы с ввозом несертифицированной продукции из недружественных стран, которая не попадает под параллельный импорт, Минэкономразвития предписал столичным энергетическим компаниям подавать в ночное время в электрическую сеть квартирного сектора линейное напряжение 400В .

Новая мера призвана напрямую поддержать отечественных производителей, обеспечив повышенный спрос на оборудование, рассчитанное на такое напряжение. Значение 400В было предложено на заседании правительственной комиссии по вопросам развития энергетики как оптимальное, способное гарантировать качественную работу как с оборудованием, рассчитанным на 220В, так и на 380В, согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные».

– Нами произведена масштабная модернизация электросетей, которые способны предоставлять потребителям круглосуточное линейное напряжение с запасом до 450В, – расказал источник в одной из крупнейших энергосбытовых компаний России. – Мы обеспечим подачу в ночное время суток, первые включения начнутся уже в мае 2023 года согласно заранее утвержденному графику. Это не повлияет на тарифы для конечных потребителей.

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