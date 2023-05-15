 

«К результату ещё не пришли» — Байден так и не договорился с конгрессом по поводу госдолга

15.05.2023, 13:30, Новости дня
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Президент США Джо Байден продолжает обсуждать с лидерами конгресса вопрос повышения потолка государственного долга страны — однако, как признал в субботу сам глава государства, окончательных договорённостей ему пока достичь не удалось, передаёт ABC News. Как подчёркивает корреспондент канала, времени у американских властей остаётся всё меньше: в минфине предупредили, что у федерального правительства могут уже 1 июня закончиться деньги.

А теперь — к назревающему кризису с потолком госдолга: переговоры по этому вопросу в выходные продолжились, но, когда состоится следующая личная встреча между президентом Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, пока не ясно. Вот, что заявил сам президент Байден ранее сегодня.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я так понимаю, движение идёт — хотя трудно сказать. До решающего момента мы пока не дошли, но кое-какие изменения, которые мы все могли бы реализовать, реально обсуждаются. И всё же к результату мы ещё не пришли.

«К результату ещё не пришли», — говорит президент. А мы отправимся в Белый дом, откуда с нами на связь выходит корреспондент ABC Элизабет Шулзи. Элизабет, времени остаётся всё меньше. Что ещё вам удалось узнать по поводу продолжающихся сейчас переговоров?


ЭЛИЗАБЕТ ШУЛЗИ, корреспондент ABC News в Вашингтоне: Наши источники сообщают, что переговоры уже принесли кое-какие плоды, однако договорённостей, которые позволили бы избежать дефолта США по госдолгу, достигнуто до сих пор не было.

Главный вопрос в том, смогут ли президент Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достичь компромисса по поводу того, по каким статьям сокращать расходы федерального правительства — включая, в частности, урезание «коронавирусной» финансовой помощи — и договорятся ли они о повышении 31-триллионного потолка долга до того момента, как у правительства кончатся деньги на оплату счетов.

В минфине предупреждают, что этот момент может наступить уже 1 июня — и станет катастрофой для налогоплательщиков: в результате десятки миллионов американцев могут столкнуться с задержками выплат по социальному обеспечению и программе Medicaid, и так высокая стоимость кредитов на недвижимость и автомобилии подскочит до небес, пенсионные накопления будут сгорать, а в итоге экономика страны может свалиться в рецессию, которая приведёт к потере до восьми миллионов рабочих мест.

Ожидается, что президент снова проведёт встречу с четырьмя лидерами конгресса в начале следующей недели. Уит?

Да, на кону очень многое, и на предстоящей неделе за этой темой нужно будет последить. Спасибо вам, Элизабет!

Дата выхода в эфир 14 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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