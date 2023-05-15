Скандалы: «Гости без будущего»

Как живут российские эмигранты на Западе

Сатирика Виктора Шендеровича* выписали из «хороших русских». Некогда известный юморист, а затем «борец с режимом» и ценитель матрасов иноагент Шендерович* получил порцию западной любви от проукраинских активистов на своём выступлении в Литве. Его облили кетчупом в Вильнюсе, когда он попытался объяснить собравшимся свою позицию. Писатель-русофоб до этого признавал в одном из интервью, что на Украине действительно есть нацизм.

Облившим юмориста человеком оказался гражданин России Владислав Шипицын в футболке с символикой «Азова»**, эмигрировавший в Прибалтику.

Российские журналисты объясняют тренд Восточной Европы: началась охота на ведьм — «хороших русских» больше нет. Унижение эмигрантов из России теперь в моде. «Парадоксально: Украина оплачивает чисто российские счета к либералам», — делает вывод журналист Наталия Осс.

Линор Горалик*

Линор Горалик* — экс-россиянку, а ныне гражданку Израиля из Днепропетровска — не пустили на эстонский фестиваль в Тарту, потому что были против украинские участники. Литераторки из Незалежной Гусейнова и Грувер изгнали её из конкурса за недостаточную русофобию. «Принцы и принцессы культуры РФ теперь аккуратно и скромно отираются по западным задворкам и ищут немного на хлебушек?» — спрашивают колумнисты, припоминая им их славную историю баловней банков и фондов, любимиц олигархов, венчавшие жюри российских премий и тусовок.

«От повторения вечной истории о тех, кто выбрал ненависть — в данном случае к России — и поставил её выше самосохранения, сбережения, спасения себя. Своими же собственными усилиями нагнетает и заполняет себя этой самой ненавистью», — комментируют эти случаи в пабликах. Банально устранили конкурентов, пишут российские блогеры.

— Участие Линор Горалик отменили, потому что на неё пожаловались украинские участницы фестиваля. А Эстония, пригласившая женщину на фестиваль, на который та, кстати, прибыла, просто взяла и её слила, — напоминает журналист Марина Ахмедова. — Не стала отстаивать её участие. И полученное израильское гражданство писательницу не спасло. Украинские коллеги назвали его «щитом», который никого не обманет. Вот если бы эта Горалик пошла воевать на стороне Украины, тогда другое б дело.

Дмитрий Быков*

О том, что у сбежавших от СВО на Запад деятелей культуры началась антропологическая рефлексия, пишут сами гости без будущего. Писатель Дмитрий Быков выкладывает свою новую книгу на… бесплатный ресурс.

Некогда обласканный властью Быков, восхвалявший на государственные деньги «подвиги» Гитлера, написал очередную мерзость, стихи о россиянах, которые приводить здесь не имеет смысла. Тлен, мат и презрение к России Быков пересыпает рифмами о собственной скорби. «Изгнать меня, внедрить себя взамен», — не может удержаться писатель от собственных воспоминаний. До этого он заявлял, что в России не может быть никакой нормальной жизни.

— Россия предназначена либо для гибели мира, либо для создания людей вроде нас с вами, которые, сформировавшись, разъезжаются по всему миру двигать прогресс, — высокомерно отмечает циничный иноагент в одном из комментариев.

За его комплименты Евгению Пригожину российские паблики заподозрили Быкова в ностальгии по России и попытке навести мосты для возвращения. Политолог Алексей Мухин удивляется: что, собственно, происходит?

— Дмитрий Быков восхищён действиями Пригожина на Украине, Евгения Альбац клянётся в лояльности «своей стране» (России, если что)… Релоканты, похоже, хлебнув эмигрантского, решили, что дома лучше? Ну хорошо, пожалуйте отрабатывать грехи в Донбасс: если не хотите брать в руки оружие, восстанавливайте то, что разрушили ВСУ «хаймерсами» и прочим западным оружием. Справитесь — лично буду ходатайствовать перед властями, чтобы вернуться вам в Москву-матушку, к пенатам, — говорит Мухин.

Но вряд ли их тут кто-то ждёт. Блогеры вспомнили уроки словесности Быкова для учителей литературы, чьи занятия срывают наглые школьники. В приведённом ниже эпизоде Быков продемонстрировал, «что делать с учеником, который срывает урок». «Хватит, украинствуйте дальше на своих площадках», — резюмируют зрители.

Михаил Зыгарь* стал попрошайкой

Растерявший в Европе рейтинги журналист Михаил Зыгарь* теперь просит донаты, то есть собирает деньги, «чтобы империя распалась». Напомним, после начала СВО сотрудник телеканала «Дождь»* спешно эмигрировал с другом Жаном-Мишелем Щербаком. Теперь беглый российский «оппозиционер» колесит по миру с лекциями, обучая граждан СНГ правильной жизни, пропагандирует ЛГБТ. В пабликах удивляются, почему российские издательства продолжают продавать книжки иноагентов, подсказывая Фемиде, что после разборок в музеях и театрах придёт очередь издателей, которые нарушают законы РФ.

На отдельных полочках в российских книжных магазинах можно встретить рекомендации — вроде «Лучшее об истории!». А на них выставлены книги иноагентов наподобие Михаила Зыгаря*.

— Я читаю книги с пятилетнего возраста, и с детства у меня очень бережное отношение к книгам. Я ни в коем случае не призываю сжечь эти книги за мерзкие слова и поступки их авторов в реальной жизни, но хотя бы убрать их с полок магазинов в самый дальний угол или продать их с большой скидкой, а лучше в нагрузку администрация магазина могла бы… — постит комментарий одного из блогеров журналист Михаил Шахназаров в своём паблике.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Мари Медведева

Оригинал материала: “Лайф”