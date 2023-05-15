 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Зритель не оценил новаторский подход к истории

15.05.2023, 13:22, Разное
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"Почерневшая" Клеопатра зрителям не очень зашла.
А вот сделали бы Марка Антония афроамериканцем, а Октавиана Августа трансгендером, возможно чуток подняли бы оценку.
Разумеется, в провале шедевра обвинят зрителей-расистов. Все 99%. Не готовы мол принять новые веяния в исторической науке. Да, фильм позиционировался как документально-исторический.  2+2 не всегда равно 4.

Источник: Colonel Cassad


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