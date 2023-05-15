Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Зритель не оценил новаторский подход к истории

"Почерневшая" Клеопатра зрителям не очень зашла.

А вот сделали бы Марка Антония афроамериканцем, а Октавиана Августа трансгендером, возможно чуток подняли бы оценку.

Разумеется, в провале шедевра обвинят зрителей-расистов. Все 99%. Не готовы мол принять новые веяния в исторической науке. Да, фильм позиционировался как документально-исторический. 2+2 не всегда равно 4.

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