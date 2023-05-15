«Продвигаются вперед»: Пушилин об успехах ЧВК «Вагнер» на западе Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» планомерно продвигаются в западных районах Бахмута (бывший Артемовск) и заняли ряд стратегически важных высотных зданий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, штурмовики «Оркестра» активно продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские военнослужащие ведут ожесточенное сопротивление. Он подчеркнул, что «музыканты» постепенно проходят все глубже в западные районы бывшего Артемовска и занимают все новые рубежи:

«Все внимание сейчас сфокусировано на том, что происходит внутри Артемовска. Там «вагнера», несмотря на все сложности, продвигаются вперед. Западная часть высотных районов, которая остается под контролем украинского режима, зачищается, противник уничтожается. У нас есть улучшения, есть занятые высотки, которые считались украинским режимом ключевыми. Продвигаемся».

Ранее военный корреспондент Александр Симонов также поделился успехами ЧВК «Вагнер» на территории Бахмута. По его словам, подразделения «музыкантов» зачистили от противника ряд высотных зданий в районах обороны ВСУ «Конструктор» и «Гнездо», которые были переоборудованы украинскими военнослужащими в опорные пункты.