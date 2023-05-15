 

Подмосковные врачи спаси пациента с пулей в голове

15.05.2023, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, молодой человек получил ранение из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Медики диагностировали у 25-летнего пациента проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.

Хирурги подмосковной больницы извлекли пулю через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета, а затем ушили рану. Кровопотеря составила около 200 мл. По данным Радио 1, молодой человек уже отправлен на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Словакия не исключила оказания помощи украинским военным

21.08.21 / Полиция Капитолия оправдала своего сотрудника после убийства ветерана в США

12.08.20 / ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

13.10.21 / В Молдове объявили режим повышенной готовности из-за газового кризиса

01.09.20 / “Мама сказала, это очень модная французская стрижка”. Бурмака показала, с какой прической пошла в первый класс

09.08.22 / В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме

22.07.20 / Эксперты рассказали о безопасности использования пищевых ароматизаторов

21.08.21 / Югу РФ предсказали «погодное проклятье»

21.02.21 / В столице Нигерии разбился военный самолет

17.02.21 / Бренд Rivian построит заводы в Европе и Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика