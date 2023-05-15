Дополнит любой наряд и сделает стильнее образ в целом: тенденции и дизайны блестящего френча – тренда лета 2023

Блестящий френч является отличным вариантом для создания стильного и оригинального нейл-арта, который подойдет как на каждый день, так и на праздник. Даже небольшое количество глиттера может освежить маникюр и добавить визуальный интерес рукам.

Блестящие ногти всегда выглядят действительно стильно и очаровательно. Они привлекают внимание окружающих к изящным женским рукам. Маникюр с блестками подходит для ногтей совершенно любого размера.

Вот несколько отличных решений, которые точно заслуживают внимания и помогают сделать образ более ярким и привлекательным.

Элегантный блестящий френч

Как бы ни менялись тенденции, элегантный и красивый французский маникюр всегда будет модным, ведь он стал настоящей классикой нейл-арта.

Блестящий френч может буквально мгновенно преобразить любой образ. Благодаря широкой цветовой палитре блесток есть возможность подобрать оптимальный вариант, который дополнит наряд и стиль.

Одним из главных преимуществ блестящих французских ногтей является то, что они выглядят очень шикарно, нежно и женственно. Можно комбинировать разные оттенки и фактуры или даже использовать дополнительный декор, например, стразы, которые подчеркнут индивидуальность, стиль и изысканный вкус.

Французский маникюр с блестками подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Выбирая дизайн для коротких ногтей, стоит делать линии тонкими. Прозрачные приглушенные оттенки станут отличным фоном для блестящих акцентов.

Если хочется украсить длинные ногти блестками, то можно выбрать любой вариант из множества имеющихся дизайнерских идей, сочетающих различные техники, например, завитки ногтей, омбре и многое другое.

Белый френч с блестками

Для любителей классики есть варианты с белыми кончиками и блестками на любой вкус.

Можно нанести рисунок на все пальцы или украсить только один палец, в зависимости от случая и стиля наряда. Для этого дизайна лучше всего выбрать нюдовую или прозрачную основу.

Молочный френч с блестками

Молочный французский маникюр выглядит потрясающе и очень красиво.

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Этот нейл-арт подходит для совершенно любого случая, а нежный серебристый блеск придает дизайну праздничную нотку.

Розовый френч с блеском

Мерцающий розовый глиттер подчеркивает красоту рук и ногтей.

Дизайн подходит для коротких и длинных ногтей квадратной, или миндалевидной формы. Нюдовая основа красиво выделяет блестящие кончики.

Черный френч с блестками

Иногда для создания неповторимого дизайна маникюра необходимо только лишь одно яркое и эффектное украшение.

Отлично смотрится маникюр с черными блестками. Оформив ногти таким образом, можно быть уверенным в том, что образ получится фантастическим. Блестящий френч можно сделать на коротких и длинных ногтях овальной или квадратной формы. Благодаря нюдовой основе черный выглядит стильно, но ненавязчиво.

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Красный блестящий френч

Красные ногти являются одним из самых любимых нейл-артов многих женщин независимо от их возраста.

Для более нежного и минималистского дизайна стоит сделать кончики ногтей с красными блестками.

Летний нейл-арт

Мягкий желтый оттенок идеально подходит для летних месяцев.

Золотые блестящие кончики и нюдовая основа делают дизайн подходящим для любого стиля и случая. Это яркий вариант на лето.

Золотистый блестящий френч

Золотистые тона выглядят действительно эффектно и ярко. Такой дизайн маникюра идеально подойдет для особого случая, в частности, для торжественного мероприятия.

Золотые блестящие французские ногти, безусловно, будут отличным выбором, чтобы дополнить длинное свадебное платье или элегантную макси-юбку.

Все эти варианты маникюра станут действительно идеальным и стильным вариантом, который никого не оставит равнодушным.