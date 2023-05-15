 

В России создана система, защищающая ICQ и другие мессенджеры от утечек

15.05.2023, 12:45, Разное
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В РФ запущен сервис, отслеживающий возможные утечки данных в трех мессенджерах – VK, ICQ и eXpress. Проект разработан компанией “Стахановец”, рассказали “Газете.Ru” в компании.

Система уведомляет службы безопасности при обнаружении в переписке “опасных слов”. Это помогает работодателям избежать утечки информации, финансовых или репутационных потерь. “Система не только фиксирует голосовые и текстовые сообщения, но и может записывать передачу документов, которые могут быть корпоративной тайной”, – пояснил представитель компании.

В “Стахановце” успешное использование этого сервиса было проиллюстрировано инцидентом, когда бывший начальник пытался переманить сотрудника с прежнего места работы и потребовал, чтобы тот в качестве “платы” за занятие новой должности сделал выгрузку и копии данных клиентов. Система распознала слова “загрузка”, “база” и предупредила службы безопасности, предотвратив утечку.


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