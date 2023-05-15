 

Китай добавил порт Владивосток в список транзитных портов для внутренней торговли

15.05.2023, 12:45, Разное
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Главное таможенное управление Китая включило Владивосток в список транзитных портов для товаров, ввозимых в страну. По словам представителя МИД РФ во Владивостоке, эти нововведения должны произойти в июне.

По данным агентства, провинции Цзилинь и Хэйлунцзян обычно отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонина. Расстояние по суше до этой провинции составляет около 1000 километров. Теперь экспорт может осуществляться через Суйфэньхэ и Хуньчунь до Владивостока. Расстояние до него составляет около 200 километров. Оттуда они доставляются по морю на юг Китая.

Торговля между Россией и Китаем достигнет нового рекорда в 2022 году, увеличившись на 29,3% до 190,27 миллиарда долларов. В конце 2018 года таможня назвала Китай одним из главных торговых партнеров России. Максим Орешкин, помощник президента, заявил, что Китай теперь рассматривается как основной торговый партнер России. Он обогнал Европейский союз.


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