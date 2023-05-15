Китай добавил порт Владивосток в список транзитных портов для внутренней торговли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Главное таможенное управление Китая включило Владивосток в список транзитных портов для товаров, ввозимых в страну. По словам представителя МИД РФ во Владивостоке, эти нововведения должны произойти в июне.
По данным агентства, провинции Цзилинь и Хэйлунцзян обычно отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонина. Расстояние по суше до этой провинции составляет около 1000 километров. Теперь экспорт может осуществляться через Суйфэньхэ и Хуньчунь до Владивостока. Расстояние до него составляет около 200 километров. Оттуда они доставляются по морю на юг Китая.
Торговля между Россией и Китаем достигнет нового рекорда в 2022 году, увеличившись на 29,3% до 190,27 миллиарда долларов. В конце 2018 года таможня назвала Китай одним из главных торговых партнеров России. Максим Орешкин, помощник президента, заявил, что Китай теперь рассматривается как основной торговый партнер России. Он обогнал Европейский союз.
Смотреть комментарии → Комментариев нет