Китай добавил порт Владивосток в список транзитных портов для внутренней торговли

Главное таможенное управление Китая включило Владивосток в список транзитных портов для товаров, ввозимых в страну. По словам представителя МИД РФ во Владивостоке, эти нововведения должны произойти в июне.

По данным агентства, провинции Цзилинь и Хэйлунцзян обычно отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонина. Расстояние по суше до этой провинции составляет около 1000 километров. Теперь экспорт может осуществляться через Суйфэньхэ и Хуньчунь до Владивостока. Расстояние до него составляет около 200 километров. Оттуда они доставляются по морю на юг Китая.

Торговля между Россией и Китаем достигнет нового рекорда в 2022 году, увеличившись на 29,3% до 190,27 миллиарда долларов. В конце 2018 года таможня назвала Китай одним из главных торговых партнеров России. Максим Орешкин, помощник президента, заявил, что Китай теперь рассматривается как основной торговый партнер России. Он обогнал Европейский союз.