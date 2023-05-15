 

Вице-глава Минфина объявил об открытии рынка по продаже государственной недвижимости

15.05.2023, 12:45, Разное
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Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, пояснил “Известиям”, что Росимущество запустит онлайн-площадку по продаже государственной недвижимости, где любой желающий сможет ее приобрести. Точные условия запуска проекта не уточнялись.

Г-н Моисеев заявил, что в российском государственном имуществе есть много объектов, которые “уже не используются” и должны быть проданы правительством. На рынке “люди смогут купить все, что захотят”. Человек вводит свои критерии для интересующего его объекта. В результате могут быть получены следующие результаты: ферма, которая находится в руинах, старый особняк или недавно отремонтированное здание. Далее происходит оценка. После нажатия на кнопку “Хочу купить” житель выставляется на аукцион. Аукцион состоится, если есть несколько претендентов. Заявитель может купить вещь по оценочной стоимости на рынке, используя личный кабинет. Они заключают договор и получают право собственности.

“В задачи правительства не входит быстрая раздача государственного имущества”, – добавил он. Алексей Моисеев заявил, что вопрос о приватизации госсобственности в настоящее время не стоит. Заместитель министра финансов заявил 11 мая, что “нужна большая приватизация”. Председатель ВТБ Андрей Костин в апреле писал о необходимости приватизации. Это могло бы обеспечить средства для создания новой модели роста экономики, считает он. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил, что в Кремле не обсуждается идея возобновления приватизации.


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