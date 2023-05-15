«Всё полностью изменится» — британский писатель назвал неизбежным возвращение украденных из Индии драгоценностей

В рамках кампании по пересмотру роли Индии как бывшей колонии, Нью-Дели рассчитывает вернуть вывезенные британцами драгоценности и артефакты, передаёт The Guardian. И возвращение ценностей «неизбежно», убеждён Сатнам Сангера — один из ведущих авторов, пишущих о Британской империи.



АР

Один из наиболее известных авторов, пишущих о Британской империи, и ведущий документальных фильмов на эту тему на канале Channel 4 Сатнам Сангера назвал «неизбежным» возвращение индийских драгоценностей и исторических артефактов, захваченных Великобританией во время колониального правления, пишет The Guardian.

Автор книги «Империя: как империализм сформировал современную Британию» назвал это одной из составляющих частей переоценки бывшими колониями времени, которое они провели под властью империи. По его словам, подобная переоценка свойственна Индии и странам Карибского бассейна, которые в ходе тура принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон призывали к возмещению Соединённым Королевством ущерба от рабства.

Как напоминает издание, в субботу The Daily Telegraph сообщила, что правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди и дипломатическое представительство страны в Великобритании готовятся к кампании по возвращению драгоценностей и артефактов, хранящихся в британских музеях и принадлежащих королевской семье, которая начнётся уже в конце этого года.

Речь идёт в том числе и об алмазе Кохинур, который принадлежал Индии, но сейчас находится в короне королевы Елизаветы II, а также о сокровищах, которые были вывезены из дворца индийского правителя Типу Султана и сейчас находятся в Музее Виктории и Альберта и замке Повис, и о мраморных скульптурах Амаравати.

«Наши музеи и королевская семья владеют награбленным в Индии на миллиарды фунтов стерлингов имуществом. Это была систематическая часть колониального правления», — приводит The Guardian слова Сангеры.

По его словам, с территории Индии и Бирмы (современной Мьянмы) драгоценности и артефакты вывозили представители британских музеев и солдаты, которые продавали награбленное. Долю от того, что было завезено в Великобританию, получила и королевская семья. При этом Сангера подчёркивает, что дело не только в финансовой ценности: вывезенные объекты также обладают «эмоциональной и религиозной ценностью».

«Эти страны — будущие сверхдержавы или уже сверхдержавы, и они не будут молчать об этом», — добавил журналист.



В рамках кампании по пересмотру роли Индии как бывшей колонии, Моди также переименовал дороги, названные в честь бывших британских монархов, призвал вести преподавание в школах на хинди и других языках, а не на английском, а члены парламента страны решили, что переедут из здания колониальной эпохи, построенного по проекту британского архитектора Эдвина Лютьенса.



По словам секретаря Министерства культуры Индии Говинда Мохана, возвращение представляющих ценность объектов станет ключевой частью будущей политики. «Это имеет огромное значение для правительства», — добавил Мохан.



Впрочем, Сангера подчёркивает, что процесс не будет простым. Например, на алмаз Кохинур претендуют несколько этноконфессиональных групп. Также, по британским законам, музеи обязаны сохранять свои коллекции в целости и сохранности. Впрочем, если решить вопрос с алмазом будет практически невозможно, то музеи «неизбежно» вернут награбленное, уверен эксперт.

«В ближайшие десять лет всё полностью изменится. Молодые люди в Британии относятся к награбленному в музеях так же, как мы относились к животным в зоопарках. Они не могут поверить, что это разрешено. Думаю, это неизбежно», — отметил Сангера.

—