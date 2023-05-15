 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: В Турции будет второй тур

15.05.2023, 12:01, Разное
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ЦИК Турции сообщил, что обработано 100% бюллетеней.

Эрдоган – 49,35%
Кылычдароглу – 45,00%
Оган – 5,22%

В голосах Эрдоган набрал на почти 2 млн. голосов больше.
Занявший 3-е место Оган заявил, что во втором туре поддержит Кылычдароглу

Здравствуй второй тур. Развязка отложена на 2 недели.

Источник: Colonel Cassad


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