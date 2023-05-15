Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: В Турции будет второй тур

ЦИК Турции сообщил, что обработано 100% бюллетеней. Эрдоган – 49,35%

Кылычдароглу – 45,00%

Оган – 5,22% В голосах Эрдоган набрал на почти 2 млн. голосов больше.

Занявший 3-е место Оган заявил, что во втором туре поддержит Кылычдароглу Здравствуй второй тур. Развязка отложена на 2 недели. — Источник: Colonel Cassad