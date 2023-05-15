Что, и фрукты нельзя? Какие полезные привычки вредны для печени, а какие ее восстановят

Печень – важный орган человеческого тела. Общее самочувствие во многом зависит от качества его работы. За состоянием печени надо внимательно следить. Некоторые действия, которые кажутся полезными, на самом деле, могут навредить здоровью органа. Какие привычки нужно пересмотреть? И как восстановить работу органа?

Соблюдение диет для снижения веса

Всем хочется иметь стройное тело. Многие готовы сидеть на жестких диетах, чтобы достичь идеальной формы. Сейчас особенно модно интуитивное питание, основанное на принципе “не хочешь – не ешь”.

Врачи предупреждают, что диеты для похудения вредят печени. Орган постоянно производит желчь, необходимую для пищеварения. Если человек делает длительные перерывы между приемами пищи, эта жидкость скапливается. И нарушает работу печени. Медики рекомендуют есть регулярно, небольшими порциями.

А интуитивное питание касается выбора продуктов, а не времени приема пищи.

Привычка употреблять много фруктов

Такие продукты полезны. И с этим трудно поспорить.

Однако избыток фруктозы, поступая в организм, перерабатывается в липиды. Жиры накапливаются в печени. И нарушают ее работу.

Чрезмерное употребление БАДов и витаминов

Добавки используются для поддержания здоровья. Но не стоит увлекаться ими. Употребление большого количества витаминов А и Е, а также добавок с высоким содержанием трав вредит печени.

И оказывает токсический эффект. Поэтому добавки и витамины надо принимать только по назначению специалиста и не превышать указанных врачом дозировок.

Чем восстановить печень? Какие продукты следует есть для улучшения ее работы?

Овсянка

Каша содержит метионин. Аминокислота очищает печень от избытка липидов. Кроме того, регулярное употребление овсянки помогает уменьшить уровень “плохого” холестерина. И нормализует пищеварение.

Расторопша

Урбеч из семян растения нормализует работу органа.

Можно дополнять этим продуктом овсяную кашу. Достаточно 1-2 ложек урбеча. Можно макать в эту пасту вяленые яблоки или бананы без добавок и сахара. Получится полезный перекус.

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Расторопша содержит силимарин. Вещество нормализует работу желчевыводящих путей. Оно защищает клетки печени от воздействия неблагоприятных факторов, улучшает состояние ЖКТ, стабилизирует уровень глюкозы в крови.

Творог

Лучше выбирать продукт с процентным содержанием жира от 2 до 5. Если концентрация жира выше, творог следует разбавить йогуртом.

Он полезен при нарушениях работы печени, органов мочевыделительной системы, сосудов, сердца и легких. Продукт нормализует пищеварение.

Шиповник

Настой или отвар из этих ягод обеспечивает организм витаминами. И нормализует отток желчи. Отвар шиповника используется в профилактических целях и в качестве вспомогательного лечебного средства при патологиях печени.

Недаром этот напиток часто подают на полдник в различных лечебных учреждениях и санаториях.

Запеченные яблоки

Это блюдо не раздражает слизистую желудка. И полезно для пациентов с нарушениями функций печени. Запеченные фрукты можно дополнять орехами, урбечом или творогом. Блюдо помогает нормализовать пищеварение.

Рацион при нарушениях функций печени

В период обострения патологии запрещены жирные блюда, жареные продукты, острая и горькая пища (редька, редис, соусы, специи).

Следует добавить в меню продукты, содержащие омега-3. Это, например, красная рыба, приготовленная на пару. Блюдо полезно есть на ужин с гарниром из овощей.

Авокадо тоже содержит полезные липиды. Но за один прием пищи можно съедать не более четвертинки плода, чтобы не перегружать печень жирами.

При нарушении работы органа следует добавить в рацион побольше клетчатки: фруктов, ягод, зелени, овощей.