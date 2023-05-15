Люди с асцендентом в Раке – среднего роста, с мягкими и нежными чертами лица: как узнать свой восходящий знак

Наверняка каждый человек (даже тот, который совсем далек от астрологии), знает, кто он по знаку зодиака. Более «продвинутый» в астрологии человек может даже знать свой знак зодиака по Луне. Но мало кто наслышан о таком понятии как «асцендент». На самом же деле это третий важный параметр после солнечного и лунного знака зодиака.

Индивидуальная точка в гороскопе

Асцендентом называется точка на восточном горизонте в момент появления человека на свет. То, в каком знаке зодиака она находится, влияет на характер и на даже на судьбу в целом, предопределяет жизненный путь. Асцендент считается символом собственного «Я», личной идентичности, уникальности. Эта индивидуальная точка в гороскопе определяет характер, темперамент человека, его реакцию на внешние раздражители, особенности поведения.

Способ взаимодействия с миром

Именно по асценденту люди формируют представление о человеке. То есть, по сути, это как бы внешняя оболочка, отображающая сущность индивидуума. Асцендент определяет вкусы человека (например, будет ли он модником или станет придерживаться консерватизма в одежде) и даже его строение и конституцию тела.

Например, представим себе, что есть девушка, которая по основному знаку зодиака (то есть солнечному, который определяется датой рождения) является Водолеем. По идее, у нее должен быть экстравагантный внешний вид из-за ее неординарного мышления, обусловленного принадлежностью к знаку зодиака Водолей. Однако она одевается максимально традиционно, даже консервативно и ни грамма эпатажа в ее образе нет. А все потому, что асцендент у нее в Козероге.

Или, например, парень, который по солнечному знаку зодиака Лев, но совсем не любит привлекать к себе внимания. А оказывается, что асцендент у него в Раке: отсюда и больше интроверсии, замкнутости.

То есть нас воспринимают такими, какие мы есть по асценденту, а не по солнечному знаку. Отсюда бывают выводы о том, что «Этот человек какой-то нетипичный Скорпион, Телец и т.д.». Действительно, асцендент порой способен подавлять те особенности, которые, по идее, должны быть присущи индивидууму по его солнечному знаку зодиака.

Расчет асцендента

Для того чтобы узнать, в каком знаке зодиака находится асцендент, можно воспользоваться бесплатной программой по составлению натальной карты в Интернете. Правда, для получения данной информации необходимо знать время своего рождения. Причем, чтобы данные были точными, то нужно ввести время рождения вплоть до минуты.

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Все дело в том, что смена восходящих знаков наблюдается каждые два часа, а каждые четыре минуты меняются градусы в них.

А теперь рассмотрим характеристики по асценденту в разных знаках зодиака.

В Овне

Обычно человек среднего или высокого роста, имеет атлетическое телосложение. У него тонкие черты лица, цепкий пронзительный взгляд, жесткие волосы. Кстати, на лице могут быть шрамы. Красноватый цвет лица и выразительный нос — специфические особенности внешности человека с асцендентом в Овне.

У такого индивидуума обостренное чувство справедливости, он смелый и решительный, весьма импульсивный. По темпераменту является холериком.

В Тельце

Это человек среднего роста, склонный к полноте. По темпераменту меланхолик, отличается медлительностью, плавными жестами. Может быть пассивный и ленивым. В то же время отличается последовательностью, надежностью, уравновешенным нравом. Преданный друг и товарищ.

Девушки с асцендентом в Тельцы излучают невероятно мощную женскую энергию, а потому весьма притягательны для мужчин.

В Близнецах

Внешне это стройный и худощавый человек, который вечно пребывает в движении. У него выразительная мимика: по выражению лица можно понять все, о чем он думает, без слов.

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По типу темперамента такой человек является сангвиником. Он обычно всегда на позитиве, обожает общение, много болтает (иногда даже рассказывает лишнее), легко адаптируется к новым условиям и заводит новые знакомства.

В Раке

Это человек среднего роста, с мягкими и нежными чертами лица, округлыми линиями тела, круглыми глазами. У него часто наблюдается перепады настроения. Связано это со сменой лунных циклов.

Такой человек в молодости проявляет себя как меланхолик, а к зрелости становится флегматиком. Считает своей миссией заботу о близких. Отличается сверхчувствительностью.

Во Льве

Обычно это высокий человек, у которого верхняя часть тела более массивная, чем нижняя. С возрастом может набрать лишние килограммы. Такого человека легко распознать в толпе, поскольку он обожает яркую одежду и делает пышные объемные прически.

Обостренное чувство собственного достоинства жажда признания — ключевые черты характера человека с асцендентом во Льве. Он нуждается в благодарных слушателях и в аудитории, лучше всего раскрывается в социуме.

В Деве

Это человек астенического телосложения, с маленьким подбородком и высоким лбом. У него часто быстрая походка, он выглядит моложе своих лет, заботится о своем здоровье.

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Человек с асцендентом в Деве практичен, прагматичен, любит дисциплину, порядок, краткосрочное и долгосрочное планирование. Эгоистичен и нередко эмоционально холоден.

В Весах

Обычно человек следит за собой, обладает неповторимым шармом, привлекателен внешне, нравится людям. Миролюбив, дипломатичен, ищет справедливости. Может быть зависим от чужого мнения, а также может проявлять легкомысленность и поверхностность. С легкостью сглаживает острые углы, а потому нередко выступает в роли миротворца.

В Скорпионе

Это невысокий или среднего роста человек с очень выразительным взглядом (у мужчин обычно с прищуром). В гневе может испепелить взглядом собеседника.

Отличается энергичностью, выносливостью, умением держать удар. Может быть надменным и горделивым, замкнутым и скрытным.

В Стрельце

Обычно это стройный человек с продолговатым лицом, длинной шеей. Женщина с асцендентом в Стрельце любит носить короткие стрижки.

Внутри такого человека идет постоянная борьба между животными инстинктами и благородными возвышенными целями. Он всегда в движении и отличается оптимистичным нравом.

В Козероге

Это высокий и худощавый человек с тонкими чертами лица, острым подбородком, глубоко посаженными глазами.

Индивидуум с асцендентом в Козероге отличается рассудительностью, трудолюбием, выносливостью, стрессоустойчивостью. С легкостью противостоит жизненным невзгодам, умеет распоряжаться деньгами. Обладает даром переубеждения, но зависит от чужого мнения. Работает над самодисциплиной, повышая ее уровень, и тем самым достигает успеха.

В Водолее

Это человек высокого роста, с бархатной чистой кожей, овальным или удлиненным лицом. Внешне очень привлекателен.

По типу темперамента является сангвиником. Легок на подъем, дружелюбен, коммуникабелен, любознателен, обладает отменным чувством юмора. Может экстравагантно выражать свою индивидуальность: например, посредством одежды, прически или макияжа. Бывает своенравным и упрямым.

В Рыбах

Человек среднего роста, склонный к полноте. В плане здоровья слабоват. Обожает экспериментировать с внешностью и представать в разных образах. Обычно узнаваем по пухлым губам.

Это творческая и общительная личность, часто фантазер и мечтатель. Ради близких готов свернуть горы, обожает заботиться о других. Любит животных, природу. Бывает пассивным, застенчивым, нерешительным, от реальности иногда убегает в мире собственных грез.