 

Медведев поручил наказывать всех, кто опаздывает на поезд

15.05.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил ввести ответственность для пассажиров, опаздывающих на поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства.

Согласно предложению, люди, которые пропускают свой поезд, будут получать штрафы. Медведев заявил, что данное решение призвано повысить дисциплину пассажиров и улучшить работу железнодорожного транспорта.

«Мы должны быть строгими и последовательными в своих действиях, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы железнодорожного транспорта,» — заявил Медведев на встрече с журналистами. «Каждый случай пропуска поезда создаёт проблемы не только для отдельного пассажира, но и для всего транспортного процесса.»

Премьер-министр подчеркнул, что штрафы будут исключительно административными и не будут превышать 5000 рублей. Он также добавил, что существующие правила возврата билетов в случае опоздания пассажиров к отправлению поезда будут пересмотрены.

«Мы заботимся о комфорте наших граждан, но также нужно понимать, что каждый из нас является частью большой системы, и мы все должны брать на себя ответственность за свои действия,» — сказал Медведев.

Это предложение вызвало разнообразные реакции в обществе. Некоторые граждане поддержали идею, считая, что это поможет улучшить работу железнодорожного транспорта, в то время как другие выразили обеспокоенность по поводу возможного ущемления прав пассажиров.

Представители РЖД поддержали инициативу премьер-министра, заявив, что это поможет обеспечить пунктуальность и повысить эффективность работы. Тем не менее, они также отметили, что будет введена система, позволяющая избежать штрафования в случаях, когда причиной опоздания становятся обстоятельства непреодолимой силы, такие как смерть.

«Мы обязательно учтем все возможные ситуации, включая те, которые не зависят от пассажиров,» — говорится в официальном заявлении РЖД.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.22 / Доктор Мясников: «Чтобы не переживать, смотрите новости только по федеральным каналам»

17.11.22 / Скандалы: «Мы с вами уже как шпионы»

26.11.22 / Авиадиспетчерам запретят работать в нетрезвом виде

13.10.21 / В стиле комфортный шик: как миксовать осенние наряды дамам за 50 (советы и примеры)

24.05.21 / Черешня будет сочной и крупной: подкармливаем ее крапивой

19.07.22 / Микроводорослям нашли новое применение

23.11.21 / Помогут выглядеть стильно и круто: новые тенденции стрижек на 2022 год, трендовые варианты и советы по выбору

28.07.22 / Мнение: Сколько техники ВСУ было уничтожено и как идет «демилитаризация» Украины?

14.09.22 / Работой Шольца довольны лишь 35% немцев, а у ряда министров дела ещё хуже

02.02.23 / Ирина Шейк снялась в первой рекламной кампании Vivienne Westwood после смерти модельера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика