 

«Клуб рассерженных патриотов» признали иностранным агентом

15.05.2023, 11:33, Разное
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Минюст внёс в реестр организаций-иностранных агентов так называемый «Клуб рассерженных патриотов». В соответствующий перечень также попали трое его учредителей: Игорь Стрелков, Сергей Рунов и Игорь Гиркин.

В ведомстве не уточнили, в пользу какого именно иностранного государства работали упомянутые лица, однако подчеркнули: чтобы получить статус иноагента, организация или гражданин необязательно должны работать в интересах других стран.

– Понятие иноагент – скорее метафизическое. Это характеристика качеств и взглядов человека, а не обязательно отражение факта его работы в интересах иностранцев. Это должен понимать каждый, – сказал источник. – Человек может ни знать ни одного иностранного языка, вообще не контактировать с инородцами и даже ни разу не покидать страну, но быть просто объективно неприятным. И это уже достаточный повод признать его иноагентом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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