 

Мнение: Топорное правосудие

15.05.2023, 11:25, Разное
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25 мая в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России рассмотрят дело 86-летнего Фатхуллы Исхакова, которого в 1959 году приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство трех женщин.

Исхаков не совершал этого преступления. Но советская правоохранительная система не стала разбираться и назначила его преступником.

Основным доказательством вины Исхакова стал топор, на котором обнаружили капли крови. Следствие не смутило, что одна из жертв преступления после нападения забегала в дом Исхаковых.

Как не смутило и то, как преступнику удалось нанести топором именно резанные раны на лицах женщин? Как удалось не сломать ни одну лицевую кости? Топор – это такой инструмент, которым если даже не бить, а просто уронить на лицо спящего человека, то жертве обеспечен перелом черепа.

Между тем, Фатхулла Исхаков, которому 5 мая исполнилось 86 лет, собирается ехать в Москву и лично принять участие в судебном заседании, входе которого, возможно, произойдет то, чего Исхаков ждал 64 года.

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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