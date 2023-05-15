Мнение: Топорное правосудие

25 мая в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России рассмотрят дело 86-летнего Фатхуллы Исхакова, которого в 1959 году приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство трех женщин.

Исхаков не совершал этого преступления. Но советская правоохранительная система не стала разбираться и назначила его преступником.

Основным доказательством вины Исхакова стал топор, на котором обнаружили капли крови. Следствие не смутило, что одна из жертв преступления после нападения забегала в дом Исхаковых.

Как не смутило и то, как преступнику удалось нанести топором именно резанные раны на лицах женщин? Как удалось не сломать ни одну лицевую кости? Топор – это такой инструмент, которым если даже не бить, а просто уронить на лицо спящего человека, то жертве обеспечен перелом черепа.

Между тем, Фатхулла Исхаков, которому 5 мая исполнилось 86 лет, собирается ехать в Москву и лично принять участие в судебном заседании, входе которого, возможно, произойдет то, чего Исхаков ждал 64 года.

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