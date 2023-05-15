Онколог Вахабова: риск развития рака делится на 5 типов

Юлия Вахабова, онколог, рассказал, что риск развития рака выше после 50 лет, а также при хронических вирусных инфекциях. Вахабова заявила в интервью, что условно можно выделить пять наиболее распространенных типов людей, склонных к раку.

Пожилые люди.

По словам врача, риск развития рака увеличивается с возрастом. После 50 лет у мужчин и женщин происходит естественное снижение выработки половых гормонов. Этот процесс может негативно отразиться на иммунной системе, что повышает риск воспаления и развития опухолей. Юлия Вашабова говорит, что людям старше 50 лет не стоит пренебрегать медицинскими осмотрами. Профилактические тесты – лучший способ выявить проблемы на ранней стадии.

Курильщики.

У курильщиков риск развития рака легких в семь раз выше.

Генетическая предрасположенность.

Раковые заболевания обычно одинаковы в нескольких поколениях. Онколог сказал, что генетическое тестирование важно, чтобы определить, есть ли мутации в ДНК, которые могут вызвать наследственные раковые заболевания. Радиация, токсины и другие вещества могут нанести вред человеку. Вахабова говорит, что важно, чтобы работники вредных производств проходили регулярные медицинские осмотры и следили за защитой кожи и дыхательных органов.

Вирусные инфекции. Гепатит В, гепатит С и ВПЧ (папилломавирус человека), вирус Эпштейна Барр – все эти вирусы повышают риск развития рака.