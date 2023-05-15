 

Россиян предостерегли от слежки за бытовой техникой

15.05.2023, 11:20, Разное
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Умная бытовая техника может шпионить за своими владельцами. Сергей Вакулин – специалист по компьютерной и информационной безопасности. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Вакулин утверждает, что любой гаджет дома, имеющий подключение к Интернету, микрофон и камеру, может собирать данные о своем владельце. Эти данные могут быть переданы неавторизованным третьим лицам. Большая часть этой информации используется производителями для сбора данных о жучках. Однако недобросовестные сотрудники компаний могут использовать информацию и в других целях.

Вакулин предупредил, что если, например, ваше устройство “увидит” или распознает своей камерой вашу банковскую карту и информацию на ней, такую как срок действия и CVC-код на обратной стороне карты, то сотрудник может распорядиться этими данными по своему усмотрению, продав информацию на черном рынке.

Эксперты также рассказали о роботах-пылесосах, оснащенных камерами для съемки. Некоторые модели даже оснащены камерами, позволяющими им обходить препятствия. Однажды умный гаджет сделал фотографии “в голом виде”. Эти снимки владельца были опубликованы в Интернете.

Камеры смарт-устройства можно заклеить скотчем, если вы беспокоитесь об утечке данных или нежелательной съемке. Вакулин сказал: “Дело не в паранойе, а в безопасности”.


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