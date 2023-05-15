Собянин: С 2010 года количество станций московского метро выросло в 1,5 раза

Ежедневно метрополитен используют около восьми миллионов человек. Московская подземка – лучший в мире скоростной городской транспорт, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что московское метро лидирует по ряду параметров. Точность соблюдения расписания составляет 99,99%, в часы пик на основных линиях поезда ходят с интервалом в 90 секунд, отметил мэр.

Собянин уточнил, что с 2010 года количество станций подземки выросло в 1,5 раза.

В 2023 году полностью запущено движение по Большой кольцевой линии метро. В кратчайшие сроки построены новые тоннели на участке Замоскворецкой линии между станциями “Автозаводская” и “Орехово”.

Пассажиров метро перевозят более четырех тысяч современных вагонов. В этом году город закупит еще 300.

“Бесперебойное функционирование метро — это ежедневная работа 69 тысяч человек. Спасибо за ваш высокий профессионализм и добросовестный труд!” – добавил мэр.

Собянин ранее рассказал о продлении первой линии Московского метрополитена – Сокольнической. В 2024 году на ней появится станция “Потапово”, которая улучшит транспортное обслуживание жителей района Южное Бутово, поселений Сосенское, Воскресенское и города Щербинка.