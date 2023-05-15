“Ногти омбре” – маникюр, который войдет в моду этим летом

Маникюр “омбре” всегда смотрится очень женственно, нежно и игриво. Ведь цвета в данном случае плавно переходят один в другой. При этом комбинировать в оформлении ногтей можно какое угодно количество цветов. Также маникюр “омбре” хорошо сочетается и с дополнительными украшениям и небольшими рисунками.

Как сделать такой маникюр

В домашних условиях маникюр “омбре” проще всего сделать с помощью спонжа. В этом случае на ногти сначала наносится лак основного цвета в два слоя. Затем спонжем аккуратно распределяется лак второго оттенка, начиная от центра ногтя до кончика. Излишки лака со спонжа перед нанесением на ноготь удаляются. Сам дополнительный цвет наносится так, чтобы получился плавный переход.

Как выбирать цвета

Выбирать для создания на ногтях дизайна “омбре” стилисты рекомендуют цвета одной группы. Это станет гарантией того, что готовый результат получится стильным и гармоничным. К примеру, красный можно сочетать с оранжевым, пурпурный с сиреневым, желтый с зеленым и т. д. Считается, что очень красиво омбре сочетается и с французским маникюром.

При желании, создавая маникюр омбре, можно и поэкспериментировать. Для подбора цветов в этом случае можно воспользоваться цветовым кругом. Такой круг несложно будет найти в Интернете. Подбор сегодня в Сети можно осуществлять, в том числе и автоматически.

Для летнего сезона, конечно, лучше всего подойдут теплые цвета омбре. Это может быть желтый и оранжевый, бежевый и коричневый и пр. Также отлично в жаркие дни будет смотреться маникюр зеленых и пастельных оттенков в технике омбре.

Дополнительные элементы дизайна

Омбре на ногтях уже само по себе смотрится красиво и стильно. Но при желании ногти можно украсить дополнительно стразами или наклейками.

Для летнего сезона, конечно, стоит выбирать соответствующий дизайн оформления. К примеру, дополнить омбре в маникюре можно яркими небольшими наклейками в виде цветочков, листиков, бабочек и т. д.