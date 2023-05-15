 

Гепатолог Южнова перечислила продукты, вызывающие жировую печень у каждого третьего человека

15.05.2023, 10:05, Разное
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В развитых странах каждый третий человек страдает ожирением печени. Неправильное питание может подвергнуть многих людей риску развития цирроза печени и сердечно-сосудистых заболеваний.

При правильном питании печень может восстанавливаться самостоятельно. Вы пьете слишком много алкоголя, если у вас жирная печень – это утверждение было верным еще несколько лет назад. Сейчас ситуация изменилась. Около десяти процентов населения страдают алкогольной болезнью печени (также известной в медицине как алкогольная болезнь печени), но есть много других людей, которые страдают от NAFLD, или неалкогольного жирового гепатита, который является не менее опасной формой.

Если более 5 процентов клеток печени содержат жир, то врач будет говорить о жировой дистрофии печени. Жирная печень может увеличить риск развития серьезных заболеваний. Жировая печень, вызванная алкоголем, может также перерасти в воспаление печени, ведущее к циррозу. Воспаление вызывает окостенение печени, формируется фиброз, и функция печени постепенно снижается. Повышается риск развития рака печени и цирроза.

Определенные продукты питания могут сильно раздуть нашу печень. Они перегружают этот орган, заставляя его работать в усиленном режиме и провоцируя накопление жира. Все начинается со слишком большого количества сахара и углеводов в различных формах. Углеводы содержатся в хлебе, выпечке и макаронах. Инсулин доставляет топливо к клеткам, транспортируя глюкозу, которая образуется при переваривании углеводов в кишечном тракте. Печень накапливает глюкозу, если потребности организма удовлетворены, но резервы остаются.

В сложных углеводах этот процесс происходит медленнее. Например, продукты из цельного зерна с высоким содержанием клетчатки или фрукты и овощи.


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