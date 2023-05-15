Почему не стоит бегать без завтрака

Полезно начинать день с пробежки на рассвете. Многие люди предпочитают пропускать завтрак, чтобы больше спать. Это не всегда лучшая идея.

Утром завтрак часто пропускают из-за нехватки времени или просто потому, что не хочется есть. Вы ошибаетесь, если считаете, что утренняя пробежка усилит эффект от этого метода. Даже пропуск завтрака, когда вы пытаетесь похудеть, может дать обратный эффект. Упражнения по утрам – отличный способ начать свой день. Вы будете более бодрыми, а также почувствуете мотивацию и вдохновение от того, что вы уже позаботились о своем теле.

Упражнения на пустой желудок могут помешать вам сбросить вес/ Вы не потратите ни одной калории, если не позавтракаете. Не занимайтесь энергичными физическими упражнениями на пустой желудок. Для того чтобы вы могли показать наилучшие результаты во время тренировки, организму требуется энергия. Запасы гликогена в организме истощаются, когда вы просыпаетесь. Гипогликемия может возникнуть, если вы продолжаете напрягаться после тренировки. Она может проявляться в виде головокружения, тошноты или слабости.

При отсутствии энергии организм обращается к жировым запасам. Потребление энергии из жиров происходит медленнее, чем из углеводов. Невозможно повысить работоспособность с помощью тяжелых физических упражнений. Это становится проблемой, когда организм вынужден использовать мышечный белок для получения энергии. Мышечная масса уменьшится, и это может стать проблемой для тех, кто пытается похудеть. После бега следует перекусить, чтобы восполнить энергию.