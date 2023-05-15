Стоимость рубля не регулируется текущими счетами

Банк РФ оценивает размер профицита счета текущих операций за январь-апрель 2023 года в $22,6 млрд по сравнению с $96,5 млрд в прошлом году. Это связано в основном с падением профицита торгового баланса в 2,7 раза до $41,5 со $113,7 млрд, поскольку цены на основные товары российского экспорта снизились, и цены на мировом рынке также упали. Импорт, по данным Центрального банка, растет.

Оценка профицита счета текущих операций за первые три месяца 2023 года была снижена с $18,6 до $15,8 млрд. в основном из-за увеличения дефицита первичных и вторичных доходов на $1,2 млрд (с $5,5 млрд). Согласно текущим оценкам платежного баланса, в апреле профицит оценивался в $6,8 млрд. по сравнению с $4-5 млрд. ежемесячно в январе-марте 2023 года. Алексей Заботкин, первый заместитель председателя Центрального банка, заявил на прошлой неделе на полях Петербургского международного юридического форума, что недавнее укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортных доходов. Низшая точка, добавил он, “очевидно, достигнута”.

Александр Бахтин из BCS Investment World предлагает похожее объяснение: “Платежный баланс нормализуется, потому что импорт вернулся к уровням, существовавшим до SEO, и спрос на валюту со стороны импортеров стабилизировался. Тем временем геополитические скидки на экспортируемое за рубеж сырье продолжают сокращаться”. Родион Латыпов из канала Telegram “Hard Numbers” отмечает, однако, что относительно высокий апрельский профицит счета текущих операций, скорее всего, не является причиной укрепления рубля. В апреле профицит торговли товарами составил $12,7 млрд по сравнению с $12,3 млрд за март. Если бы текущую динамику обменных курсов можно было объяснить только динамикой торговых потоков, то укрепление валюты, вероятно, началось бы раньше.

По его словам, чистая продажа валюты экспортерами в апреле снизилась до $7 млрд по сравнению с $11,6 в марте. Аналитики указывают на возросшую волатильность обменного курса, а также на ослабление связи между его динамикой и состоянием текущих счетов. Они также говорят, что из-за тонкости рынка курс чувствителен на краткосрочной основе к таким факторам, как выкуп активов и подготовка к выплате дивидендов. Общая сумма дивидендов, выплачиваемых экспортерам, может достичь 1,2 трлн руб. в период с мая по август.