Госдума приняла законопроект об учреждении Роспотехнадзора

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15.05.2023, 9:33, Разное
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об учреждении Роспотехнадзора. Согласно замыслу депутатов, новый орган будет осуществлять контроль в области индустрии виртуальных развлечений.

– Мы не можем игнорировать тот факт, что современный уровень развития информационных технологий продолжает диктовать новые правила, – отметил депутат Госдумы Алексей Мизулин. – Создаётся множество видеоигр, блогов и сервисов, в том числе наших отечественных, но не все продукты подобной деятельности соответствуют федеральным стандартам качества. Важно, чтобы россияне были надёжно защищены от некачественного цифрового контента развлекательного характера.

Парламентарии подчёркивают, что для формирования нового ведомства привлекут ведущих специалистов в области разработки видеоигр, веб-дизайна и других цифровых отраслей. В его состав войдут эксперты Mail.ru, «Яндекса» и ряда других корпораций и компаний.

Согласно сообщениям инсайдеров, возглавят рабочую группу публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin, и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, известный как Онотоле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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