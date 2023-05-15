 

По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку

15.05.2023, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Седина – в бороду, бес – в ребро”, – гласит русская пословица. И это словно бы про Бедроса Киркорова, который 2 июня отметит 91-й день рождения.

Сейчас все обсуждают появление в его жизни молодой зазнобы. И даже то обстоятельство, что певец с 1997 года повенчан с Людмилой Смирновой, его не остановило. “Вот с кого надо брать пример!” – гордится любвеобильным папой Филипп Киркоров.

А папа, в свою очередь, берет с сына пример. Например, только что он публично унизил журналистку портала popcake.tv Юлию Залесских. Она подошла к артисту на премьере мультфильма “Трио в перьях”. А тот стал делать нетактичные замечания по поводу внешнего вида Юлии. Например, он отчитал ее за, как ему кажется, некоторую дородность и полноту.

“Вот вам 24 года, и вы так выглядите, – прикладывал юную Юлю 90-летний Бедрос. – Вот я в ваши годы был очень худой, потому что занимался спортом. А вы в таком возрасте уже такая… Знаете, через 10 лет какая будете, если будете продолжать есть то, что сейчас едите?!”

Бедрос Киркоров приложил Залесских, а потом посоветовал, хотя никто его об этом и не просил, немедленно пойти к эндокринологу, сдать анализы и выяснить, какие продукты запрещены. “Не забывайте и про регулярную гимнастику – хотя бы 15 минут в день, – поучал он. – Движение – жизнь! А вы, я уверен, что никакие гимнастики не делаете!”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.23 / Заставлять всю ванную бутылочками не стоит: сколько средств для ухода за волосами нужно использовать на самом деле

19.08.22 / Мнение: Конспиратор-конспиролог Дима

18.12.21 / Мнение: Почему не ищут гаденышей, спиливших крест на могиле православного?

24.01.22 / Мнение: Армянский мухожук

25.10.21 / “Вика — моя победа”: в чем секрет счастливого брака Михаила Галустяна

04.02.23 / Найденная мастерская приоткрыла учёным тайны Древнего Египта

11.07.22 / Британцы теряют интерес к проблеме украинских беженцев

20.03.23 / Tinder перестанет отображать биологический пол, потому что он «никому не важен, кроме трансфобов»

06.12.21 / Скандалы: Битва за сульфат при озере Кучук

21.02.22 / Мнение: Проблема неделимой безопасности в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика