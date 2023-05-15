 

Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну

15.05.2023, 9:20, Разное
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Недавно Алла Пугачева пожаловала с коротким визитом в российскую столицу. Примадонна ненадолго приехала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшимся 2 мая. Если одни возвращению давно уехавшей за границу звезды обрадовались, то другие отреагировали на ее приезд крайне негативно.

Несколько дней назад визит артистки прокомментировала Яна Поплавская. Исполнительницу роли Красной Шапочки возмутило то, насколько приветливо оставившую родину певицу некоторые встретили в России. А теперь о поступках Аллы Пугачевой заговорил и Иван Охлобыстин.

В интервью на YouTube-канале “НЕОРУЭЛЛ” актер предположил, почему Примадонна уехала и какие чувства при этом испытала. По мнению Охлобыстина, для Пугачевой стало шоком, что в России есть что-то важнее, чем она. А после отъезда у певицы произошел новый разрыв шаблонов. Иван Охлобыстин считает, что именно тогда звезда эстрады неожиданно для себя поняла, что жизнь в стране продолжается и без нее.

“Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, еще более ужасающая мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, – что без нее это все может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без нее, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру”, – объяснил Иван Охлобыстин.


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