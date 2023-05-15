Самый модный тренд стритстайла на лето 2023: как вписать в повседневный образ такие неоднозначные юбки из тюля

В этом году уличная мода несколько расширяет свои границы, и это лето принесет нам множество различных интересных идей. Самым модным нарядом стритстайла будет юбка из тюля. Вот несколько советов относительно того, как вписать юбку из тюля в свой повседневный образ.

Модные юбки из тюля

Благодаря легкости и романтичному виду наряды с фатиновой юбкой остаются в тренде и занимают лидирующие позиции. На это есть несколько весомых причин. Во-первых, эти юбки легкие и воздушные, их можно сочетать с повседневным или формальным нарядом, во-вторых, они подходят женщинам любого возраста и телосложения. Если еще нет в гардеробе этого наряда, то сейчас самое время приобрести его.

Это действительно универсальный наряд, который отлично подходит женщинам любого возраста, независимо от типа их телосложения.

Одна из причин огромной популярности тюлевых юбок заключается в том, что их можно включать в модные повседневные наряды. Такой наряд действительно идеально сочетается вместе с базовыми вещами. Вот несколько идей повседневных нарядов с юбкой из тюля на лето 2023.

Со свитером

Мягкий и уютный свитер отлично сочетается вместе с пышной юбкой. Особенно это хороший вариант для прохладных летних дней.

В таком наряде можно пойти на романтическое свидание, главное выбрать не слишком яркие тона. Голубая, розовая или бежевая фатиновая юбка в сочетании с белым или молочным свитером создает ощущение женственности и легкости.

С джинсовой рубашкой

Комбинируя джинсовую рубашку и юбку из тюля, можно создать образ в стиле смарт-кэжуал.

Стильно и интересно смотрится эклектичное сочетание разных материалов вроде тюля и денима. Такой наряд отлично подойдет для шопинга, прогулки по городу или встречи с друзьями.

С классической рубашкой

Легкая и свободная юбка из фатина отлично смотрится в сочетании с рубашкой.

Из обуви можно выбрать туфли, босоножки, балетки и т. д. Можно дополнить образ клатчем или милой сумочкой.

С футболкой или укороченным топом

Чтобы создать повседневный образ с юбкой из тюля, стоит сочетать ее вместе с укороченным топом контрастного или похожего цвета или с футболкой.

Можно смело экспериментировать с юбками любой длины, в зависимости от настроения и случая.

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С кроссовками

Еще недавно кроссовки считались обувью исключительно для спортивного гардероба, но сейчас этот стереотип уже уходит в прошлое.

В наше время сочетание кроссовок и романтичной юбки из тюля довольно привычно и не является чем-то неожиданным.

С блейзером

Для создания повседневного шикарного образа стоит сочетать юбку миди или макси из тюля вместе с блейзером. Если юбка разноцветная, блейзер лучше выбрать одного из имеющихся на наряде цветов.

Комбинирование контрастных оттенков является модным и стильным вариантом. Этот тип наряда отлично подойдет и для офиса в для носки в рамках создания повседневного образа.

С роскошным кружевным топом

Самое нежное и воздушное сочетание – кружевной топ и юбка из фатина. Этот шикарный наряд – идеальный наряд для гостьи на свадьбе.

Стоит обратить особое внимание на длину юбки, желательно чтобы она доходила до колена, чтобы не выглядеть слишком легкомысленно. Кружевной топ не должен быть прозрачным или его следует надевать поверх дополнительного топа на бретельках.

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Монохроматический наряд

Однотонные наряды все еще остаются в тренде. Чтобы вписать фатиновую юбку в образ total look, стоит комбинировать различные фактуры, оттенки и наслаждайтесь полученным результатом.

Как правильно выбрать юбку из тюля?

Такой наряд отлично подойдет абсолютно всем. Самое главное при этом выбрать подходящий фасон, длину и цвет наряда.

Что касается возраста, то молодые девушки могут экспериментировать с длиной и выбирать короткие юбки, наряды миди или макси. Для зрелых женщин рекомендуется остановить свой выбор на длине миди и макси.

Юбки для женщин с пышными формами

Наряды с юбкой из тюля больших размеров отлично смотрятся, если подчеркнуть линию талии. Однако нужно быть осторожным с длиной. Оптимальный выбор – длина до колена или чуть ниже.

Чтобы силуэт был уравновешенным, следует выбирать более-менее приталенный верх, юбку средней длины, желательно модель с широким поясом и хорошей пышностью.