Скала Чики, проклятая ведьмами

В городке Уэст-Хемпфилд, штат Пенсильвания, США, есть скала-холм под названием Чики, высотой в 61 метр, расположенная у реки и смотрящая на проложенные по берегу железнодорожные рельсы.

Чики происходит от индейского "Chiquesalunga", что означает "место ловли раков". В этом месте индейцы на протяжении веков ловили тех самых раков и рыбу, однако оно также издревле считалось священным местом и индейцы верили, что тут можно встретить духов.

Когда сюда прибыли белые поселенцы, скала Чики приобрела новые легенды, самая популярная из которых связана с тремя сестрами, которых местное население считало ведьмами.

Был уже конец 19 века, так что сестрам не грозило сожжение на костре, поэтому жители городка лишь неодобрительно косились на них и распускали самые невероятные слухи про то, как сестры занимаются черной магией и проводят всевозможные тайные ритуалы на скале Чики, где они построили себе дом.

Жителям Уэст-Хемпфилда сестры никак не вредили, просто выглядели слишком эксцентрично в их глазах, когда изредка приходили в город за покупками.

Но все изменилось, когда появились планы обширного строительства возле скалы Чики, в том числе предполагалось построить рядом со скалой железную дорогу, а на ее вершине парк развлечения.

Сначала власти пытались все решить "по хорошему" предлагая сестрам деньги за их землю, но те несколько раз отклоняли предложение, так что в итоге власти решили начать стройку без их разрешения, заявив, что земля сестер теперь принадлежит городу.

Сестры были в ярости от такого, после чего, согласно легенде, они прибегнули к очень древнему проклятию из Шестой и Седьмой книг Моисея. Эти магические тексты описываются как "чудесное искусство древних евреев, взятое из моисеевых книг Каббалы и Талмуда".

Подлинность этих текстов вопрос отдельной статьи, хотя в целом считается, что были написаны лишь в 18 веке, хоть и со ссылкой на более древние утерянные рукописи.

В этих текстах содержалось очень много проклятий и заклинаний, но то, которое решили использовать ведьмы, было настолько серьезным, что для его отмены нужно было бы убить ребенка мужского пола, родившегося в субботу, бросив его в костер.

Для того, чтобы это проклятие заработало, тоже нужно было принести человеческую жертву, и ведьмы, как считается, принесли в жертву самих себя, совершив коллективное самоубийство во время ритуала.

Судя по всему, это сработало, так как не успело строительство дороги и парка начаться, как стали происходить всевозможные несчастные случаи и разнообразные происшествия. Но, хотя многие из них привели к гибели рабочих, строительство продолжали.

Когда стройка закончилась и дорога с парком были готовы, несчастья продолжились. До поры до времени они были достаточно мелкими, но потом случился трагический день 9 августа 1896 года.

В тот день в парке развлечений было полно народу, так как стояла теплая солнечная погода, но к вечеру, когда народ пошел на станцию в ожидании трамвая, который увез бы их в город, внезапно небеса за считанные минуты потемнели и разразилась сильнейшая гроза.

Обычно люди уезжали из парка небольшими группами, но теперь они все битком набились в единственный вагончик, который не был рассчитан на такую вместимость. Затем перегруженный трамвай начал медленно и с задержками двигаться по рельсам, которые уже начало заливать водой.

К их бедам добавился внезапный рой картофельных жуков, которые налетели на рельсы словно из ниоткуда, сделав их еще более скользкими.

В какой-то момент тормоза трамвая вообще перестали работать должным образом и во время крена на повороте вагон сошел с рельсов, проехал несколько десятков метров по гравию, а затем упал с 9-метровой насыпи.

В результате аварии погибли 6 человек и 68 получили ранения, что сделало ее одной из худших трамвайных аварий, которые когда-либо видел штат. После этого данная линия использовалась редко, а в 1932 году была насовсем закрыта.

Говорят, что темное проклятие ведьм все еще висит над скалой Чики, так как рядом с нею до сих пор каждый год происходят странные аварии и несчастные случаи.

Но это далеко не единственная аномалия, связанная со скалой Чики. Еще одна история связана с индейцем по имени Ванунга, который жил возле скалы со своей красавицей женой Ванхуитой. Однажды, когда Ванунга был в отъезде, у его жены был роман с белым поселенцем, и когда Ванунга вернулся, он быстро заподозрил жену в неверности.

Однажды он последовал за Ванхуитой на одно из ее тайных свиданий, которые происходили на скале Чики. Он пришел в ярость, увидев ее с белым мужчиной, после чего накинулся на него и убил, сбросив со скалы. После чего он схватил жену и вместе с ней тоже прыгнул со скалы вниз, разбившись насмерть.

Говорят, что с тех пор призраки всех троих бродят по окрестностям скалы Чики. Особенно часто поступают сообщения о том, что кто-то невидимый толкает людей. Одна женщина так описала свою жуткую встречу в этом месте:

"Мы все шли по тропе и мой муж спросил, есть ли тут какие-либо признаки присутствия духов, и после этого я почувствовала, как что-то коснулось моей спины, и ведь никого не было позади меня, я шла самой последней из группы.

Затем из ниоткуда мы услышали ужасающий крик. Это звучало так, как будто убивали женщину. Я никогда не слышал такого крика в реальной жизни. Это было то, что вы услышали бы в фильмах ужасов.

Тогда один человек из нашей группы громко спросил вслух "Хотят ли духи, чтобы мы ушли?" и мы все услышали, как мужской голос из ниоткуда ответил: "Да!". Мы все посмотрели друг на друга и тут же побежали к туннелю, а затем ушли".

Говорят, что по скале Чики бродят и другие призраки, которых не так легко идентифицировать. Один из них – мужчина в черной фетровой шляпе и развевающемся плаще, а также безрукий хромающий призрак с торчащими из него стрелами, плюс различные призрачные фигуры, похожие на строительных рабочих, и полупрозрачные силуэты индейских воинов, стоящие на вершине скалы и смотрящие вдаль.

Появление призраков индейцев дополнительно часто сопровождается звуком невидимых барабанов и странным туманом. Также тут видят призрачные огоньки и слышат разнообразные жуткие вопли.

А еще тут обитает существо, похожее на маленького йети. Индейцы зовут их "альбатвитч". Эти существа жили тут задолго до прихода белых поселенцев. Индейцы описывают их как в целом человекоподобных, только ростом около 120 см, приземистых, волосатых и мускулистых, с лицами, напоминающими помесь человека и обезьяны.

Существа склонны к воровству яблок из садов, а также к внезапному появлению перед одинокими путниками, чем сильно пугали последних. И этих мини-йети видят тут до сих пор. Один из последних случаев произошел в феврале 2002 года с местным жителем по имени Алан Уилкерсон:

"Я ехал на запад по шоссе №23 между Силвер-Спринг и Мариеттой, штат Пенсильвания, когда заметил фигуру, которая, казалось, шла по дороге прямо передо мной. На этом участке дороги в ранние утренние часы движение невелико, так что я сбавил скорость, чтобы не врезаться в то, что я принял за человека.

Но когда я приблизился, я начал нервничать. Несмотря на то, что на улице все еще было темно, при свете фар я мог хорошо видеть эту фигуру, идущую по дороге. Когда я медленно подъезжал к ней, фигура, которая, как казалось, была одета во все черное, продолжала идти, словно не замечая моего автомобиля.

В свете фар я видел, что его тело покрывали короткие черные волосы, и фигура казалась худой и не выше 150 см. Он так же размеренно шел по шоссе, словно мое присутствие позади вообще его не беспокоило.

Я был немного потрясен увиденным, но мне было любопытно, что это было. В моей голове проносились самые разные мысли. Может это ребенок в карнавальном костюме? Но какой в этом был бы смысл? Или может я вижу галлюцинацию?

Я подъехал очень близко к фигуре, но лишь когда я включил дальний свет, она наконец отреагировала и обернулась. В тот момент я испугался и холодок пробежал у меня по спине. Фигура посмотрела мне прямо в глаза. Теперь мне стало еще страшнее, потому что на меня уставились два желтых глаза.

Это не был злой взгляд. Это не выглядело злонамеренным. Мне просто показалось, что он смотрел на меня с узнаванием, но все равно я был очень напуган.

Когда он обернулся, я подумал, что он может подойти еще ближе к машине, но затем он просто исчез. Я немного посидел на дороге, пытаясь понять, куда он пропал, но объяснения не было".

К слову, в этих местах встречи с такими маленькими йети настолько часты, что тут даже начали проводить "День альбатвитча" ежегодно 8 октября, начиная с 2014 года.