Страна отца и сына

В Туркменистане складывается двоевластие. Диктатор Гурбангулы Бердымухамедов сначала передал президентский пост сыну, а потом, похоже, об этом пожалел.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира. Говорить однозначно о внутренних политических процессах, происходящих в этом государстве, нельзя, но и не пытаться разобраться в них — тоже: уж слишком большой интерес вызывает эта постсоветская страна.

Пройдя более чем 30-летний путь независимости под руководством двух президентов, в 2022 году Туркменистан обрел третьего — первым лицом государства стал сын предыдущего. Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах, которые вряд ли можно назвать честными, в марте 2022 года. Мировая общественность практически не обратила внимания на этот транзит власти, поскольку все ее внимание было направлено на события, происходящие в Украине. Но судя по сообщениям экспертов, в Туркменистане происходят крайне любопытные события.

Эксперты по Центральной Азии отмечали: несмотря на то что с марта 2022 года должность президента стал занимать Сердар Бердымухамедов, главным лицом в стране все равно остался его отец, отошедший хоть и немного, но в тень — на пост главы верхней палаты парламента. Это было заметно на международных встречах с лидерами других государств, с которыми часто вел переговоры именно Бердымухамедов-старший. Эксперты пишут, что план экс-президента был примерно таков: свалить на сына скучную работу, а самому продолжить заниматься ключевыми вопросами с партнерами в России, Китае и других странах.



Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Главный редактор turkmen.news Руслан Мятиев считает, что у Бердымухамедова-старшего «сыграла ревность», однако он по-прежнему не обделен вниманием:

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Руслан Мятиев:

«Я думаю, он просто заревновал, поскольку только один он раньше был главным и великим. А сейчас он делит пьедестал с другим человеком, хоть даже и с сыном. Это, видимо, ему немножко не нравится. Но тем не менее он вниманием не обделен. Продолжает ездить за рубеж и встречаться с лидерами иностранных государств. У него сменилась табличка на двери, но его позиции никуда не делись. И когда в Туркменистан приезжает иностранная делегация, гости встречаются сразу с обоими Бердымухамедовыми. И по телевизору, когда речь идет о встрече делегации с Сердаром, диктор как бы пересказывает суть этой беседы, а когда Гурбангулы встречается с гостем, в репортаже звучит natural sound: слышно, что говорит Бердымухамедов-старший, что говорит гость. Это показывает, у кого в стране реальная власть. Гурбангулы Бердымухамедов ее не терял».

Однако вопреки желанию отца Сердар не стал зарываться в рутину и в течение года самостоятельно ездил с визитами в Казахстан, Китай, Россию и Катар. В то же время, чтобы угнаться за сыном, ставший всего лишь главой верхней палаты парламента Бердымухамедов-старший посещал Японию, Россию и Южную Корею.

Лидеров в Туркменистане вдруг стало двое, и в новых условиях местная бюрократия, привыкшая служить одному человеку, перестала понимать, как действовать, отмечают эксперты.

Руслан Мятиев говорит, что туркменских чиновников раздражает ситуация двоевластия, поскольку сегодня отчитываться приходится сразу двоим людям:

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Руслан Мятиев:

«Утром к себе позовет один, а после обеда вызовет второй. Если раньше хакимы, министры и прочие чиновники реально работали по 20 часов в сутки, совмещая рабочее время со сном в комнате отдыха на рабочем месте, поскольку в таких условиях никогда не знаешь, когда тебя вызовет президент, то сейчас они в прямом смысле вынуждены работать по 24 часа в сутки».

Со временем отца стала раздражать политика сына и внутри страны. Дело в том, что Сердар давно был не в ладах с родней отца, но выступил против нее лишь в прошлом году: в начале 2022 года был арестован близкий друг племянников Бердымухамедова Максат Байрамов, также под раздачу попали силовики, связанные с этими племянниками, которые, судя по расследованиям журналистов, контролируют целые отрасли туркменской экономики. Вскоре, по сообщениям журналистов, двоюродные братья Сердара покинули Туркменистан.



Президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева направо) во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

Кроме того, в 2022 году Сердар уволил свою тетю Гульнабат Довлетову с поста генерального директора Национального общества Красного полумесяца Туркменистана, а после этого организовал аресты и посадки силовиков, связанных с ней. Вскоре Бердымухамедов-младший попытался зачистить уже силовой аппарат в стране, что, по сообщениям экспертов, стало последней каплей для его отца, который решил ограничить власть сына, поскольку она стала угрожать уже его положению.

И была проведена реформа, которая делает верхнюю палату парламента надгосударственным органом, решающим все вопросы в Туркменистане: никакие изменения в стране теперь неосуществимы в обход Бердымухамедов-старшего.

Тем не менее Руслан Мятиев считает, что

говорить о том, что Гурбангулы Бердымухамедов «возвращает себе власть», не совсем правильно, поскольку он никогда ее не терял: все в Туркменистане понимают, что последнее слово всегда за папой — об этом говорят источники Мятиева и это видно по официальным публикациям.

На роль основного лидера, по мнению Мятиева, Сердар все же пока не готов. При этом в стране действительно сформировалась «картина двоевластия». А народ в Туркменистане сильно аполитичен и просто наблюдает за ситуацией. «Народ в Туркменистане ничего не может поделать, хоть многих и раздражает ситуация в стране: они видят, во что семья превратила конституцию, госуправление, законы. Семья эту власть не собирается никому отдавать. А народ смотрит на все это как на цирк — папа с сыном развлекаются, а там где-то и внук подрастает».

Риза Хасанов,

корреспондент «Новой газеты»

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