 

Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями

15.05.2023, 4:05, Новости дня
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Казалось бы, что может быть общего у бобра и кота? А вот и может: милое общение столь разных животных заснял на камеру один из жителей Лениногорска, что расположен в Республике Татарстан.

То ли кот первым устроился у кромки воды, а к нему подполз бобер, толи наоборот. Но это и не важно: оба животных тихо и мирно устроились на берегу небольшого ручья и провели немного времени в спокойствие и умиротворении.

И, пусть на видео показано как кот и бобр стали лучшими друзьями буквально на одну минуту, эта сцена заставила умилиться и улыбнуться, должно быть, многих зрителей.

Животные совместно изучили молодую траву, что выросла на влажной почве, а затем бобр, вспомнивший, судя по всему, о своих важных бобриных делах зашел в воду и уплыл прочь. Ну а его новый друг остался на берегу, проводив товарища взглядом. И, теплится надежда, что это была не последняя встреча таких разных млекопитающих и теперь они – не разлей вода.

К слову, в последние пару недель бобры проявляют невиданную активность по всей России. Например в Тюмени автомобилистам пришлось устроить пробку для того, чтобы спасти грызуна и не дать ему угодить под колеса автомобилей. Во Владимирской области бобр оккупировал один из цехов завода, в результате чего даже пришлось вызывать зооспасателей. А вот в Костроме сняли на видео то, видео как бобр сам приплыл на спасательную станцию, чтобы пообщаться с ее сотрудниками.


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