 

“Полностью вытеснят европейские”: эксперт рассказала о будущем китайского автопрома

15.05.2023, 2:45, Новости дня
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В последнее время в России стало меняться отношение к Китаю. Особенно в этом году, когда страны начали активно увеличивать товарооборот.

“Давно прошло время, когда слово “китайский” ассоциировалось с плохим качеством. Все стали смотреть в сторону Китая и с интересом изучать его. Одна из главных тем сейчас — китайский авторынок”, — говорит Юлия Лубнина.

Бизнесвумен рассказала в личном Телеграм канале о своем опыте общения с представителями автодилеров в Китае. Ей заявили, что у них есть план. Он заключается в том, чтобы в ближайшие два года захватить российский авторынок.

“В России будут ездить только на китайских автомобилях. Китайские автомобили полностью вытеснят европейские и японские автомобили”, — эксперт рассказала о будущем китайского автопрома с отсылкой на специалистов из Поднебесной.

В целом, по словам бизнесвумен, план работает. Это можно заметить, посмотрев на количество автодилеров, которые когда-то продавали японские и европейские машины, но сейчас переориентировались на китайские.

“Очень интересная ниша, которой я хочу уделить внимание — премиальные китайские автомобили и электромобили. Электромобили — это то, за чем сейчас будущее”, — объясняет предприниматель.

Юлия Лубнина бизнесвумен, эксперт по Китаю. Фото: личный архивЛюди стремятся улучшать экологию и заботиться о среде обитания, поэтому электромобиль — это не только способ сэкономить, но и экологичное средство передвижения.

“Если сравнить премиальные китайские автомобили с аналогами, то первые по своим опциям и ходовым характеристикам сильно превосходят европейских собратьев”, — заявила Юлия Лубнина.

Что касается стоимости, то в России электромобиль можно купить за 12 миллионов рублей. В Китае же его цена составляет до 5 миллионов рублей. Доставка из одной страны в другую — до полутора миллионов. Наценка составляет в среднем 30-40%.

“Это прекрасная возможность построить бизнес в пока еще пустой нише”, — подытожила девушка.


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